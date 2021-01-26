Псковского депутата Льва Шлосберга оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за предложения пойти в гайд-парк 23 января 

Суд в Пскове оштрафовал депутата областного собрания Льва Шлосберга на 20 тысяч рублей из-за того, что он предложил нескольким участникам акции в поддержку Алексея Навального 23 января перейти в «гайд-парк». О решении суда сообщают представители правозащитного проекта «Апология протеста».

Шлосбергу вменили нарушение порядка организации массового мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Сам депутат отмечает, что на территории «гайд-парка» граждане имеют право собираться без подачи уведомления.

«Я находился вместе людьми, мы шли по городу, были столкновения с полицией, людей хаотично задерживали. Одного человека избили дубинками в Ботаническом саду. Было видно, что ситуация никак не разряжается. Мы оказались возле "гайд-парка" на выселках — его там организовали специально, чтобы никакие массовые мероприятия не были никому заметны. Понимая, что проходит несогласованное мероприятие и столкновения неизбежны, я предложил людям воспользоваться возможностью и собраться в находящемся рядом парке», — рассказал «Новой газете» Шлосберг, подчеркнув, что он не является организатором акции в поддержку Навального.

Вот за это предложение к людям следовать закону, пройти в законное место проведения публичного мероприятия и исполнять закон полиция требует наказания. pic.twitter.com/0zQvVKcFA9 — Лев Шлосберг (@LevShlosberg) January 26, 2021

Сначала Шлосбергу ему вменили статью о нарушении участником правил проведения митинга (ч.5 ст. 20.2 КоАП), однако позже статью изменили. «Я просто предложил людям воспользоваться защитой закона. За это меня признали организатором и "наградили" штрафом в 20 тысяч», — добавил депутат. Он планирует обжаловать решение суда.

23 января люди выходили на улицы во многих городах России — от Владивостока до Калининграда. Протестные акции в поддержку Алексея Навального сопровождались многочисленными задержаниями; силовики применили силу к протестующим и освещавшим акции журналистам. Всего МВД и СК возбудили по меньше мере 20 уголовных дел в связи с акциями протеста в поддержку Навального.