Директор «Семьи СМА» вошла в экспертный совет фонда «Круг добра», созданного на средства от повышения НДФЛ

Директор благотворительного фонда «Семьи СМА»Ольга Германенко вошла в экспертный совет фонда «Круг добра», который был создан для поддержки детей с тяжелыми хроническими заболеваниями за счет средств, полученных в результате повышения НДФЛ. Об этом она рассказала в своем фейсбуке.

«Очень надеемся, что это очередной необходимый шаг пройден и фонд действительно заработает в ближайшее время, а значит, начнется в реальности процесс обеспечения тех детей, которые сейчас все еще ждут своего лечения и родители которых сходят с ума от неопределенности», — отметила Германенко.

Помимо нее, в экспертный совет фонда вошли президент центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев, исполнительный директор благотворительного фонда Константина Хабенского Екатерина Бартош, главврач Морозовской больницы Валерий Горев, директор фонда «Хрупкие люди» Елена Мещерякова и другие. А вот невролога и иммуногенетика Александра Курмышкина, занимающегося помощью больным СМА, в ни в экспертный, ни в попечительский советы фонда так и не включили.

Ольга Германенко столкнулась со СМА более десяти лет назад — в 2009 году такой диагноз поставили ее новорожденной дочери. Шесть лет спустя она создала благотворительный фонд, который помогает родителям детей с таким же заболеванием. Организация не только консультирует семьи, столкнувшиеся со СМА, но и занимается обучением врачей в регионах.

В ноябре президент Владимир Путин подписал закон о повышении НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 млн рублей. Полученные средства власти пообещали направить на лечение детей с тяжелыми и редкими (орфанными) заболеваниями. Деньги будут распределять через специально созданный фонд «Круг добра». Его главой назначили протоиерея Санкт-Петербургской епархии и основателя первого в России детского хосписа Александра Ткаченко.