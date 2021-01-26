Иран зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» и надеется в ближайшем времени начать закупки и производство на своей территории. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф.

«Вакцина „Спутник V“ вчера в Иране была зарегистрирована, она была одобрена нашими санитарными властями», — рассказал глава МИД Ирана на пресс-конференции. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские и иранские службы и профильные ведомства «находятся в постоянном контакте» по вопросам борьбы с пандемией COVID-19.

Это уже 13 страна, которая одобрила вакцину из России. Разрешение на использование вакцины от COVID-19 «Спутник V» уже дали в Пакистане, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, ОАЭ и Венгрии.

Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) уже подписал контракт о поставке «Спутника V» в Венгрию. Как заявил тогда министр здравоохранения России Михаил Мурашко, первые дозы «Спутника V», поставленные в Венгрию в декабре, прошли необходимые экспертизы.

Препарат «Спутник V» создан центром им. Гамалеи и Минобороны. Он стал первой российской вакциной от COVID-19. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, однако уже 8 сентября вакцину запустили в гражданский оборот, а в начале декабря в стране стартовала массовая вакцинация.

В РФПИ говорили, что нижний порог эффективности «Спутника V» — 91,4%. При этом разработчики заявили, что она обладает 100% эффективностью против тяжелых форм коронавируса.