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№ 7 от 25 января 2021Читать номер
«Лиза Алерт»: под Тулой полиция задержала волонтера во время поисков пенсионера. В результате пропавшего нашли уже мертвым
В Тульской области полиция задержала волонтера поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», когда он помогал искать пропавшего пенсионера. Добровольца отпустили примерно через три часа, а еще через час поисковая группа обнаружила 70-летнего Александра Сапожникова мертвым, сообщается на странице организации во «ВКонтакте».
Вечером 23 января сосед пенсионера заметил его пропажу и направил «Лизе Алерт» заявку на его поиск. Он сообщил, что мужчина ушел на родник и не вернулся домой. При этом у пенсионера были серьёзные проблемы со здоровьем и плохое зрение.
Один из добровольцев около часа ночи оперативно прибыл к дому пропавшего и выяснил, что туда же прибыли сотрудники полиции.
«Сотрудники Денис Владимирович и Владимир З. в приказном тоне усадили добровольца и заявителя в служебный автомобиль и отвезли в отдел в город Богородицк, где проводили «воспитательную» беседу и высказывали субъективную оценку о методах и алгоритмах поисковой работы добровольцу и заявителю», — говорится в сообщении «Лизы Алерт».
К четырем утра полицейские отпустили волонтера, и он присоединился к поисковой группе. Через час добровольцы нашли тело Сапожникова. По их мнению, он мог заблудиться из-за проблем со зрением и замерзнуть.
«Если бы поиски начались в 0:37 он, возможно, был еще жив. Нам очень жаль, что мы не успели, нам очень жаль, что сотрудники полиции отнеслись к поиску пропавшего не с должным профессионализмом», — отмечает организация.
Однако в областном МВД заявили, что сотрудники полиции оперативно выехали на место происшествия и обнаружили у дома пропавшего пенсионера его соседа и добровольца, пояснения которых «имели противоречивый и несвязный характер».
«Правоохранители приняли решение доставить их в отдел полиции для проверки на причастность к возможному противоправному деянию», — говорится в сообщении.
В МВД заявили, что мужчина умер из-за проблем с сердцем за несколько часов до обращения граждан в полицию.