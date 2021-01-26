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№ 7 от 25 января 2021

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Суд в Забайкайле оправдал полицейского по делу о применении силы к задержанным, так как он «не преследовал цели причинить боль»

Общество15

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Могойтуйский районный суд Забайкальского края оправдал сотрудника линейного пункта полиции по делу о превышении должностных полномочий «в связи с отсутствием в его действиях состава преступления» (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК). На сообщение на сайте суда обратила внимание «Медиазона».

По версии следствия, 4 октября 2019 года около полуночи сотрудник плиции вместе с напарником заметил на станции Могойтуй группу молодых людей, которые находились на местном вокзале «в состоянии опьянения без прямой цели». 

Сотрудник полиции, в свою очередь, потребовал у людей документы и пройти вместе с ним в пункт полиции, однако в ответ они отказались это делать, на что полицейский «применил физическую силу и специальные средства» — наручники. Суд посчитал это законным. Там заявили, что люди, находящиеся на вокзале, виновны по ст. 20.21 КоАП — «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Суд посчитал, что у полицейского «имелись реальные основания считать, что ими (группой людей — ред.) совершается административное правонарушение, имелись реальные основания сделать вывод об опасности, которую они могут представлять для личности и охраняемых законом интересов общества и государства». 

«Он (полицейский — ред.) не преследовал цели причинить физическую боль или вред потерпевшим, а его действия были направлены исключительно на пресечение их противоправных действий», — уверили в пресс-службе суда.

В итоге суд первой инстанции оправдал полицейского, на стадии апелляции решение осталось без изменений. Людям, пострадавшим от действий полицейского, мировой судья назначил наказание за нахождение на вокзале в пьяном виде.

Теги:
силовики, полиция, суды
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