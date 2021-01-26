Депутат от «Единой России» Хинштейн спустя день отозвал из СК требование завести дело на силовика, ударившего женщину на митинге в Петербурге

Депутат Госдумы Александр Хинштейн отозвал запросы, направленные 25 января в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с требованием завести дело на полицейского, который пнул в живот 54-летнюю Маргариту Юдину во время акции протеста в Санкт-Петербурге. Об этом он написал в твиттере.

Кроме этого, он сообщил о намерении попросить у руководства Росгвардии не увольнять контрактника 55-й дивизии, поддержавшего в соцсетях действия питерского полицейского, а ограничиться дисциплинарным наказанием.

Два дня назад Хинштейн рассказал, что уже принято решение его уволить. «Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ», — написал он.

23 января Юдина силовик ударил петербурженку Маргариту Юдину, когда она подошла спросить, за что задержали одного из протестующих. Женщина попала в реанимацию, на следующий день ее выписали из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Силовик, когда извинялся перед женщиной, объяснил свои действия тем, что «за пять минут до этого залили газом, запотело забрало».

Возбудить дело из-за произошедшего уже потребовали, в частности, петербургский депутат Борис Вишневский и московский мундеп Денис Шендерович.