Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

ХАКАТОН

Пролить свет на важные проблемы общества и получить 110 тыс рублей: открыта регистрация на «Прожектор 2021»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 7 от 25 января 2021

Читать номер

Депутат от «Единой России» Хинштейн спустя день отозвал из СК требование завести дело на силовика, ударившего женщину на митинге в Петербурге

Общество74

74
 

Депутат Госдумы Александр Хинштейн отозвал запросы, направленные 25 января в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с требованием завести дело на полицейского, который пнул в живот 54-летнюю Маргариту Юдину во время акции протеста в Санкт-Петербурге. Об этом он написал в твиттере. 

Кроме этого, он сообщил о намерении попросить у руководства Росгвардии не увольнять контрактника 55-й дивизии, поддержавшего в соцсетях действия питерского полицейского, а ограничиться дисциплинарным наказанием.

Два дня назад Хинштейн рассказал, что уже принято решение его уволить. «Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ», — написал он. 

23 января Юдина силовик ударил петербурженку Маргариту Юдину, когда она подошла спросить, за что задержали одного из протестующих. Женщина попала в реанимацию, на следующий день ее выписали из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Силовик, когда извинялся перед женщиной, объяснил свои действия тем, что «за пять минут до этого залили газом, запотело забрало».

Возбудить дело из-за произошедшего уже потребовали, в частности, петербургский депутат Борис Вишневский и московский мундеп Денис Шендерович. 

Теги:
избиение, sf, уголовное дело, силовики, петербург, митинги
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera