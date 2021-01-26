Главу австрийской компании, занимающейся рекультивацией свалки «Кучино», обвинили в незаконной банковской деятельности в России

Австрийский бизнесмен Оливер Кайзер, генеральный директор компании «Экоком», которая занимается рекультивацией мусорного полигона «Кучино», стал фигурантом дела о незаконной банковской деятельности в России. Об этом сообщает пресс-служба Тверского суда.

«В адрес Тверского районного суда города Москвы поступило ходатайство СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обвиняемого Кайзера Оливера Паскаля», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кайзеру предъявили обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Компания «Экоком» более 10 лет занимается рекультивацией нескольких российских полигонов, среди которых свалка «Кучино», находящаяся рядом с подмосковной Балашихой.

Полигон твердых бытовых отходов «Кучино» закрыли в середине 2017 года после обращения местных жителей к президенту Владимиру Путину.

В 2019 году Кайзер в интервью «Российской газете» рассказал, что «Экоком» установила систему устранения свалочного газа. Он также отмечал, что «с точки зрения захоронения отходов Россия по сравнению с другими странами опаздывает на 15-20 лет».