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№ 7 от 25 января 2021

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Главу австрийской компании, занимающейся рекультивацией свалки «Кучино», обвинили в незаконной банковской деятельности в России

Общество192

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Австрийский бизнесмен Оливер Кайзер, генеральный директор компании «Экоком», которая занимается рекультивацией мусорного полигона «Кучино», стал фигурантом дела о незаконной банковской деятельности в России. Об этом сообщает пресс-служба Тверского суда. 

«В адрес Тверского районного суда города Москвы поступило ходатайство СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обвиняемого Кайзера Оливера Паскаля», — говорится в сообщении пресс-службы. 

Кайзеру предъявили обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). 

Компания «Экоком» более 10 лет занимается рекультивацией нескольких российских полигонов, среди которых свалка «Кучино», находящаяся рядом с подмосковной Балашихой. 

Полигон твердых бытовых отходов «Кучино» закрыли в середине 2017 года после обращения местных жителей к президенту Владимиру Путину. 

В 2019 году Кайзер в интервью «Российской газете» рассказал, что «Экоком» установила систему устранения свалочного газа. Он также отмечал, что «с точки зрения захоронения отходов Россия по сравнению с другими странами опаздывает на 15-20 лет». 

Теги:
sf, кучино, свалка, мусорный полигон
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