В Москве задержали первых двух фигурантов дела о нападении на силовиков на митинге 23 января

В Москве задержали первого фигуранта дела о нападении на силовиков на митинге 23 января, который организовала команда политика Алексея Навального. Как сообщила член ОНК Марина Литвинович, имя человека — Есенов Евгений Анатольевич, он сейчас находится в изоляторе на Петровке.

Его обвиняют по ст. 318 УК — «Применение насилия в отношении представителя власти». Ожидается, что сегодня Пресненский суд изберет ему меру пресечения.

Обновлено 12:45 Как обнаружила «Новая газета» в картотеке Останкинского районного суда Москвы, в отношении Есенова Е. А. вчера, 25 января, завели два дела — по ч. 5 ст. 20.2, («Нарушение порядка проведения митинга», впоследствии ему назначили административное наказание по этому делу) и по ч. 1 ст. 19.3 — «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», которое было возвращено. 13:00 В СК сообщили, что задержаны уже двое участников акции в Москве в рамках дел о насилии над силовиками. Следователи уверяют, что 23 января 2021 года мужчина «нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции несколько ударов в область головы». Тем временем, продолжают силовики, на территории Пресненского района другой участник акции «в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на последнего». Задержанные мужчины — уроженцы Республики Калмыкия, говорят в СК. В релизе силовиков не уточняются имена задержанных. 13:23 Член ОНК Марина Литвинович уточнила «Новой газете», что ей известно только об одном задержанном по ст. 318 УК в Москве (Евгений Есенов), который сейчас находится в изоляторе на Петровке, и что подробностей о втором фигуранте дела, о котором упоминает в своем пресс-релизе СК, пока нет. 14:38 Следователь попросил суд заключить под стражу до 24 марта 2021 года Евгения Есенова — одного из фигурантов дела о «насилии» над силовиками на акции 23 января (ч.1 ст. 318 УК), сообщили «Новой» в пресс-службе Пресненского суда.

Всего после акций 23 января в поддержку Навального, которые прошли по всей России, силовики завели как минимум 20 уголовных дел. В частности, в Москве, Петербурге и Владивостоке возбудили дела о «перекрытии дорог» (ч. 1 ст. 267 УК), управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило два уголовных дела о применении насилия к силовикам во Владивостоке.

Следственный комитет по Москве рассказал о четырех уголовных делах по статье о нападении на силовиков (ст. 318 УК). Еще одно дело завели на «неустановленное лицо», совершившее, по версии силовиков, наезд на полицейского в ответ на требование остановить автомобиль.

В Новосибирске возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам, а в Петербурге задержали фигуранта дела о «применении насилия» к сотруднику ДПС во время протестной акции. Еще до начала акции СК возбудил уголовное дело о привлечении к участию в несогласованных публичных мероприятиях несовершеннолетних, а СК Татарстана завел дело о «призывах» в соцсетях к массовым беспорядкам 23 января.