Роскомнадзор потребовал удалить обращение журнала DOXA о недопустимости запугивания студентов за участие в протестных акциях

Роскомнадзор потребовал удалить видеообращение на YouTube-канале редакции студенческого журнала DOXA о недопустимости ограничения права молодых людей на протест и незаконности отчисления из учебных заведений за участие в них. Об этом сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем телеграм-канале.

В своем видеообращении, опубликованном накануне акции 23 января в связи с арестом политика Алексея Навального, сотрудники DOXA рассказывали, что университеты «угрожают студентам отчислением» и назначают на эти даты незапланированные экзамены и зачеты.

«Школы давят на учителей и родителей. Мы рассказываем об этих акциях устрашения в своем журнале. Мы обращаемся к органам власти и администрации учебных заведениях — перестаньте запугивать студентов и школьников», — говорится в видео. Отчисления за участие в мирных акциях протеста незаконны и противоречат Конституции, говорят сотрудники DOXA.

Редактор и основатель журнала DOXA Армен Арамян в разговоре с «Новой газетой» заявил, что редакция пока еще не решила, будет ли удалять видео или нет: «Консультируемся с юристами. В целом мы считаем, что это решение незаконное. Мотивация решения РКН состоит в том, что мы вовлекаем несовершеннолетних в противоправные действия, но ни в какие противоправные действия мы не вовлекаем,

мы только говорим о том, что студенты и школьники могут спокойно интересоваться политикой и что им не стоит бояться реакции руководства».

В видеообращении не было призывов прийти куда бы то ни было, говорит Арамян. «Мы просто говорим о том что в целом участие в общественно-политической жизни это очень важно для молодых людей». Получится или нет обжаловать решение РКН — сложно сказать, продолжает главный редактор DOXA: «В целом практика показывает, что не удается такие дела обжаловать, но пока рано об этом говорить».

В РКН же посчитали, что этот видеоролик содержит «призывы» к несовершеннолетним «участвовать в несанкционированных публичных мероприятиях» и что он нарушает ст. 20.2 КоАп («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга»).

В случае отказа удалить видео РКН может привлечь владельца ресурса к штрафу до 100 тысяч рублей, отмечает «Апология протеста». Адвокат правозащитной организации Леонид Соловьев готовит иск в суд на требование РКН.

Протестные акции в поддержку политика Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО-1 «Матросская тишина», во многих городах России состоялись 23 января. Они сопровождались многочисленными задержаниями — сотрудники ОМОН, полиции и Росгвардии применяли силу к протестующим и освещавшим акции журналистам. Всего МВД и СК возбудили по меньше мере 20 уголовных дел в связи с акциями протеста в поддержку Навального.