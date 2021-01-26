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№ 7 от 25 января 2021Читать номер
Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько
В возрасте 64 лет умер бывший вице-премьер России и экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к его семье. В правительстве подтвердили ТАСС информацию о смерти.
«Коммерсант» отметил, что Приходько умер после продолжительной болезни — у него был боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига.
Приходько работал заместителем главы администрации президента в 1998-2004 годах, помощником президента в 1997-1998 годах и в 2004-2012 годах. В 2013-2018 годах он работал заместителем председателя и руководителем аппарата правительства, а в январе 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.
В 2018 году Приходько фигурировал в расследовании Фонда борьбы с коррупцией*. В нем утверждалось, что Приходько и бизнесмен Олег Дерипаска проводили переговоры на яхте предпринимателя у берегов Норвегии. Оно основывалось на книге модели Насти Рыбки «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха» и данным из ее инстаграма. Политик Алексей Навальный называл произошедшее формой взятки высшему должностному лицу. Приходько тогда не стал подавать в суд, заявив, что «слишком много чести» для оппозиционера.
*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента
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