Российские правозащитники обратились в Совет Европы из-за принятия в стране новых «репрессивных законов»

Российские правозащитники обратились в Совет Европы с просьбой отреагировать на «новые серьезные угрозы правам человека, верховенству права и демократии в России» в связи с принятием в стране «целого пакета репрессивных законов». Обращение размещено на сайте правозащитного центра «Мемориал»*.

В частности, правозащитники обратили внимание на закон, согласно которому иностранными агентами теперь будут признавать физических лиц, а также на закон о собраниях, который «существенно затрудняет возможность организации митингов, демонстраций, шествий и пикетов».

Помимо этого, в письме упоминается введение наказания за клевету в виде лишения свободы до пяти лет, а также введение контроля со стороны правительства любой просветительской деятельности.

В обращении отмечается, что принятые законы, в случае вступления их в силу, «приведут к существенному усилению тотального контроля над российским обществом со стороны государства и росту преследования за инакомыслие».

«Мы убеждены в том, что эти законы и законопроекты неправомерно ограничивают конституционные права и свободы и противоречат международно-правовым обязательствам России в рамках Совета Европы, ООН и ОБСЕ», — говорится в обращении.

Документ подписали директор Фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина, президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе, член правления международного общества «Мемориал» Олег Орлов, председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина, а также исполнительный директор Московской Хельсинкской группы Светлана Астраханцева.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал ряд законов, принятых в конце декабря Государственной думой и одобренных Советом Федерации. Среди них — закон о «физлицах — «иностранных агентах», согласно которому физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, а также незарегистрированные политические некоммерческие организации с иностранным финансированием приравниваются к иностранным агентам.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента