В СЖР потребовали от главы МВД взять под личный контроль проверку после избиений силовиками корреспондентов «Новой» и других СМИ

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев написал обращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, где потребовал взять под личный контроль проведение проверок задержаний и избиений журналистов «Новой газеты» и других СМИ. Об этом сообщается на сайте СЖР.

Соловьев подчеркнул, что насилие и задержания — воспрепятствование осуществлению журналистской деятельности, корреспонденты выполняли свой профессиональный долг и не участвовали в акции. «В связи с их задержанием им не удалось выполнить редакционные задания, то есть осуществить в полной мере свою профессиональную деятельность», — отметил глава СЖР.

Он заявил, что у значительной части задержанных журналистов был видимый отличительный знак представителя СМИ или жилет с надписью «Пресса». В отношении журналистов «было применено физическое насилие сотрудниками полиции,

а именно в отношении журналиста „Медузы“ Кристины Сафоновой, корреспондента „Новой газеты“ Елизаветы Кирпановой и ряда других журналистов», — отметили в СЖР.

Соловьев отмечает, что в Уфе был задержан шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» член СПЧ при главе Башкирии Руслан Валиев, в Казани — журналисты ИА «Татар-информ», корреспонденты и операторы телеканала «Эфир», Progorod, Kazanfirst, «Казанского репортера». В Екатеринбурге более двух часов не выходил на связь фотограф портала 66.RU Алексей Школа.

«Это, к сожалению, не первый случай, когда оказывается физическое давление на журналиста и происходит воспрепятствование его профессиональной деятельности», — подчеркивает глава союза.

Накануне спецкоров «Новой газеты» Елизавету Кирпанову и Татьяну Васильчук, которых силовики ударили дубинками во время несанкционированной акции в столице, вызвали в управление собственной безопасности МВД по Москве для опроса.

Елизавету Кирпанову 23 января во время работы на акции в Москве ударили дубинкой по голове. Она была в жилете для прессы. Кирпанова оказалась в центре толпы, где стояли сотрудники ОМОНа, затем ее повалили на землю вместе с другими журналистами и протестующими и начали избивать. Татьяну Васильчук ударили дубинками по спине и по голове тоже на Пушкинской площади, возле здания «Известий». Это произошло во время давки, когда силовики валили людей на землю.

Во время протестов силовики также разбили объектив фотографа «Новой» Виктории Одиссоновой, помимо этого, ОМОН избил и корреспондента «Медузы» Кристину Сафонову.