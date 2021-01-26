Число задержанных по делу о сходе лавины в Норильске достигло шести, из них трое — сотрудники администрации города

Главного специалиста отдела муниципального контроля администрации Норильска задержали по делу о сходе лавины, в результате которого погибли три человека (ч. 3 ст. 293 УК). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Это уже шестой человек, задержанный по этому уголовному делу.

По версии следствия, сотрудник администрации в мае 2019 года провел проверку использования земельного участка в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», где 45-летний мужчина «в нарушение законодательства самовольно» возвел жилой дом.

Затем сотрудник администрации составил и подписал акт, в котором «отразил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения», из-за которых меры по сносу «самовольно возведенной» постройки не принимались, утверждают следователи. В пресс-релизе СК не называется имя задержанного.

Всего сотрудники СК задержали троих оперативных дежурных дежурно-диспетчерской службы, начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и двух сотрудников администрации Норильска.

Сход лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» произошел вечером 8 января по Москве. В результате схода снежной массы засыпало четыре строения, в которых находились люди. Погибла семья из трех человек. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).