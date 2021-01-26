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№ 7 от 25 января 2021Читать номер
Число задержанных по делу о сходе лавины в Норильске достигло шести, из них трое — сотрудники администрации города
Главного специалиста отдела муниципального контроля администрации Норильска задержали по делу о сходе лавины, в результате которого погибли три человека (ч. 3 ст. 293 УК). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Это уже шестой человек, задержанный по этому уголовному делу.
По версии следствия, сотрудник администрации в мае 2019 года провел проверку использования земельного участка в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», где 45-летний мужчина «в нарушение законодательства самовольно» возвел жилой дом.
Затем сотрудник администрации составил и подписал акт, в котором «отразил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения», из-за которых меры по сносу «самовольно возведенной» постройки не принимались, утверждают следователи. В пресс-релизе СК не называется имя задержанного.
Всего сотрудники СК задержали троих оперативных дежурных дежурно-диспетчерской службы, начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и двух сотрудников администрации Норильска.
Сход лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» произошел вечером 8 января по Москве. В результате схода снежной массы засыпало четыре строения, в которых находились люди. Погибла семья из трех человек. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).
Сенат США утвердил Джанет Йеллен на пост главы минфина. Она стала первой женщиной на этом посту
Сенат США утвердил Джанет Йеллен на должность министра финансов по предложению президента Джо Байдена, за нее проголосовали 84 сенатора из 100, 15 высказались против, передает агентство Assotiated Press.
Йеллен стала первой женщиной на посту главы минфина. За несколько дней до голосования в Сенате Йеллен выступала на слушаниях в финансовом комитете верхней палаты Конгресса, где утверждала, что в случае если она станет министром, она пересмотрит санкционную политику США.
Джанет Йеллен 74 года. В 1997–1999 годах она возглавляла Совет экономических консультантов при президенте Билле Клинтоне, в 2014 году она стала первой женщиной на посту председателя Федеральной резервной системы США. О ее выдвижении на пост главы Минфина стало известно в ноябре.
Палата представителей США также передала в Сенат резолюцию об импичменте уже бывшего президента Дональда Трампа, который обвиняется в подстрекательстве к мятежу. Процесс по импичменту в Сенате начнется только после 8 февраля.
Трамп стал первым президентом в истории США, которому два раза объявляют импичмент. Палата представителей объявила Трампу импичмент 13 января, за проголосовали 232 человека, против — 197. Чтобы импичмент был объявлен в Сенате, кроме всех демократов за него должны проголосовать как минимум 17 республиканцев.