В России впервые с начала ноября выявили менее 19 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России за сутки выявили 18 241 новый случай заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Это минимум с начала ноября прошлого года. Накануне, 25 января, за день во всей стране выявили менее 20 тысяч (19 290) новых случаев COVID-19.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 738 690. В Москве за последние сутки выявили 2317 новых случаев заражения COVID-19 (это на 65 меньше, чем накануне), в Санкт-Петербурге — 1510, в Подмосковье — 1129. На четвертом и пятом местах по числу забелевших — Нижегородская (461) и Воронежская области (383).

За сутки скончались 564 человека с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии от COVID в России скончались 70 482 пациента.

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Пандемия COVID-19 привела к худшему экономическому кризису за последнее столетие, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он отметил — более двух миллионов человек скончались за все время пандемии. «Мы находимся в самом тяжелом экономическом кризисе за почти столетие. Мы видим это в неравенстве между людьми и странами, которое подчеркнула пандемия. Женщины, в частности, сильно пострадали от потери работы и дополнительных забот по уходу», — утверждает генсек ООН.