Сенат США утвердил Джанет Йеллен на пост главы минфина. Она стала первой женщиной на этом посту

Сенат США утвердил Джанет Йеллен на должность министра финансов по предложению президента Джо Байдена, за нее проголосовали 84 сенатора из 100, 15 высказались против, передает агентство Assotiated Press.

Йеллен стала первой женщиной на посту главы минфина. За несколько дней до голосования в Сенате Йеллен выступала на слушаниях в финансовом комитете верхней палаты Конгресса, где утверждала, что в случае если она станет министром, она пересмотрит санкционную политику США.

Джанет Йеллен 74 года. В 1997–1999 годах она возглавляла Совет экономических консультантов при президенте Билле Клинтоне, в 2014 году она стала первой женщиной на посту председателя Федеральной резервной системы США. О ее выдвижении на пост главы Минфина стало известно в ноябре.

Палата представителей США также передала в Сенат резолюцию об импичменте уже бывшего президента Дональда Трампа, который обвиняется в подстрекательстве к мятежу. Процесс по импичменту в Сенате начнется только после 8 февраля.

Трамп стал первым президентом в истории США, которому два раза объявляют импичмент. Палата представителей объявила Трампу импичмент 13 января, за проголосовали 232 человека, против — 197. Чтобы импичмент был объявлен в Сенате, кроме всех демократов за него должны проголосовать как минимум 17 республиканцев.