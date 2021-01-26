Координатора штаба Навального в Хабаровске арестовали на 11 суток

Суд в Хабаровске арестовал на 11 суток координатора местного штаба Навального Алексея Ворсина по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАп). Об этом сам Ворсин сообщил в своем телеграм-канале.

«Мне дали 11 суток за то, что спасал журналистку из лап полиции. В воскресенье 31.01 мысленно с вами! Ничего не бойтесь, мы обязательно победим!», — написал он.

Как сам Ворсин рассказывал ранее, поводом для ареста стало то, что 27 декабря на акции в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала он увез на машине журналистку «RusNews» Марию Нуйкину, когда полицейские в штатском пытались ее задержать.

Накануне Ворсина также оштрафовали на 150 тыс. рублей по статье о повторном нарушении правил митинга (ч. 8 ст. 20.2. КоАП). После того, как он вышел из суда, его сразу же задержали и увезли в отдел полиции по ст. 19.3 КоАп.

Сегодня также суд в Хабаровске арестовал по статье об участии в акции, создавшей помехи инфраструктуре (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП) на 10 суток журналиста «RusNews» Сергея Плотникова, который регулярно освещает протестные акции в городе. Плотников провел ночь в отделе полиции №4, дожидаясь суда.