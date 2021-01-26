Задержанные и арестованные в Москве после акции 23 января рассказали, что их не принимали в спецприемники из-за нехватки мест

Несколько человек, задержанных 23 января, рассказали, что их после решения суда об аресте весь день возили по разным отделам полиции и спецприемникам, передает ОВД-Инфо. Издание заявляет, что автозак с почти двадцатью арестованными из Преображенского суда поехал во второй спецприемник, но там людей не приняли и затем развезли по отделам полиции районов Измайлово, Косино-Ухтомский и Новокосино.

Предполагаемая причина этого — нехватка мест в спецприемниках, говорит ОВД-Инфо. Схожая ситуация сложилась у студента ВШЭ Дмитрия Посицельского, которого арестовали на 10 суток. Он рассказал телеграм-каналу «Протестный МГУ», что его привезли в ОВД «Кунцево», где он будет находиться до того, как освободится место в спецприемнике, потому что те переполнены.

По словам Посицельского, его поместили в специальное помещение для задержанных лиц (СПЗЛ). В таких отделах, как правило, условия содержания хуже и строже, чем в спецприемниках, отмечает ОВД-Инфо. Кроме того, Посицельский утверждает, что его допросили в качестве свидетеля по уголовному делу «о перекрытии дорог», но он отказался отвечать на вопросы, воспользовавшись 51 статьей Конституции.

Накануне сообщалось о нехватке мест в московских ОВД из-за слишком большого числа задержанных. Переполненным оказался ОВД Проспект Вернадского, откуда задержанных на акции ночью 24 января стали вывозить в разные ОВД Москвы. В понедельник, 25 января, людей опять доставили в ОВД Проспект Вернадского, отчего там и образовалось много задержанных, ждущих судов.

Протестные акции в поддержку политика Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО-1 «Матросская тишина», во многих городах России — от Владивостока до Калининграда — состоялись 23 января. Они сопровождались многочисленными задержаниями; силовики применили силу к протестующим и освещавшим акции журналистам. Всего МВД и СК возбудили по меньше мере 20 уголовных дел в связи с акциями протеста в поддержку Навального.