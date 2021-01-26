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№ 7 от 25 января 2021

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Суд в Москве арестовал сотрудника ФБК Николая Ляскина на семь суток

Общество23

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Зюзинский районный суд Москвы арестовал на семь суток сотрудника ФБК* Николая Ляскина по статье о повторном нарушении правил участия в публичных акциях (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Об этом сам Ляскин сообщил в твиттере.

«Судья дала мне 7 суток. Похоже на компенсацию за полностью неправомерные и плохо составленные материалы дела. Ещё раз спасибо всем, кто выходит на улицу», — написал он. Адвокат Татьяна Соломина отметила, что объяснения силовиков «не совпадают ни по времени, ни по месту задержания с данными протокола»: «Капитан схватил первые попавшиеся, чтоб хоть что-то представить», — написала она.

Как отмечает ОВД-Инфо, что арест в семь суток нетипичен для ч. 8 ст. 20.2 КоАП — обычно по этой статье арестовывают на 20-30 суток или выписывают большой штраф.

Ляскина задержали в субботу, 23 января, и оставили в ОВД «Южное Бутово» до понедельника. Некоторых сотрудников ФБК арестовали еще до дня протеста — в частности, пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш (девять суток), сотрудника ФБК Георгия Албурова (10 суток), главу московского штаба Навального Олега Степанова (пять суток). Любови Соболь выписали штраф в 250 тысяч рублей. Юриста ФБК Владлена Лося насильно депортировали из России в Беларусь.

В минувшую субботу в центре Москвы на Пушкинской площади собрались, по разным оценкам, от четырех до 40 тысяч человек. Они вышли на улицу в поддержку политика Алексея Навального, которого отправили на 30 суток в СИЗО до рассмотрения вопроса о замене его условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

В столице, по данным «ОВД-Инфо», задержали, по меньшей мере, 1481 участника акции. Сотрудник ФБК Леонид Волков уже анонсировал новые акции 31 января.

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Теги:
ng, митинги, арест, фбк
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