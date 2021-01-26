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- Как прошли протесты 23 января11 материалов
- Арест Навального и протесты в России24 материала
- Приговор Азату Мифтахову4 материала
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№ 7 от 25 января 2021Читать номер
Что произошло за ночь 26 января. Коротко
Общество256
«Новая газета»редакция
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- Зюзинский районный суд Москвы арестовал на семь суток сотрудника ФБК* Николая Ляскина по статье о повторном нарушении правил участия в публичных акциях (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Ляскина задержали в субботу, 23 января, и оставили в ОВД «Южное Бутово» до понедельника.
- Задержанных и арестованных в Москве после акции 23 января рассказали, что после судов об аресте их весь день возили по разным отделам полиции и спецприемникам. Как передает ОВД-Инфо, автозак с почти двадцатью арестованными из Преображенского суда поехал во второй спецприемник, но там людей не приняли. Студента ВШЭ Дмитрия Посицельского, арестованного на 10 суток, оставили в ОВД «Кунцево», где он будет находиться, пока не освободится место в спецприемнике.
- Сенат США утвердил 74-летнюю Джанет Йеллен на должность министра финансов по предложению президента Джо Байдена, за нее проголосовали 84 человека, 15 высказались против. Она стала первой женщиной на этом посту.
- Палата представителей США передала в Сенат резолюцию об импичменте уже бывшего президента Дональда Трампа, который обвиняется в подстрекательстве к мятежу. Процесс по импичменту в Сенате начнется только после 8 февраля. Трамп стал первым президентом в истории США, которому два раза объявляют импичмент.
- Полиция в Нидерландах задержала не менее 150 человек в ходе протестов, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация. Протестующие вышли против жестких ограничений в стране, введенных из-за пандемии COVID-19. Накануне полиция задержала около 300 человек. Акции проходили в Амстердаме, Гелене, Роттердаме и Хертогенбосе и других городах страны.
*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента
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Теги:навальный, задержания, сша, аресты, ng
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