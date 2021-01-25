ХАКАТОН
Пролить свет на важные проблемы общества и получить 110 тыс рублей: открыта регистрация на «Прожектор 2021»
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- Как прошли протесты 23 января11 материалов
- Арест Навального и протесты в России24 материала
- Приговор Азату Мифтахову4 материала
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№ 7 от 25 января 2021Читать номер
Что произошло за день 25 января. Коротко
Общество49
«Новая газета»редакция
49
- Спецкоров «Новой газеты» вызвали в управление собственной безопасности МВД по Москве для опроса. Елизавету Кирпанову и Татьяну Васильчук силовики ударили дубинками во время работы на несанкционированной акции в столице.
- Тем временем столичная полиция направила в суды 448 административных протоколов после акции 23 января. За последние два дня суды оштрафовали 64 участника акции. Еще тридцати назначили административный арест.
- Получившая удар в живот петербурженка Мария Юдина планирует обратиться в Следственный комитет. Она уверена, что за избиение представитель власти должен понести наказание. Ранее она рассказала, что ее «целый день» просили простить силовика, который ударил ее ногой.
- Неизвестные люди в штатском вывезли юриста Фонда борьбы с коррупцией* Владлена Лося на границу с Беларусью. Его заковали в наручники и надели на голову мешок. В таком положении он провел десять часов, пока его везли в сторону Беларуси.
- Президент Владимир Путин сравнил протестующих 23 января с террористами. «Нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Ведь так террористы поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей. Вот здесь немножко как бы фокус смещается, но по сути это то же самое», — заявил глава государства.
- Блогерам в TikTok заказывали рекламу против акций в поддержку Навального, которые прошли 23 января по всей стране. За две тысячи рублей им предлагали рассказать, что протестующие провоцировали полицию, что на акциях мало людей, а также о том, что «в целом Навальный надоел». Заказчики просили исполнителей не повторять техзадание «слово в слово».
*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента
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