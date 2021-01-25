Исследование: более трети пришедших на Пушкинскую площадь впервые участвовали в протестной акции 

Более трети жителей Москвы (42%), вышедших на на Пушкинскую площадь 23 января, участвовали в протестной акции впервые. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели социальный антрополог из РАНХиГС Александра Архипова и экономист и политолог из ВШЭ Алексей Захаров.

Исследователи опросили 360 человек. Выяснилось, что самая большая группа протестующих — это граждане в возрасте 25-35 лет. Подростков, как, впрочем, и пенсионеров, было значительно меньше. Несовершеннолетних было менее 10%, пожилых — 7 %.

Среди демонстрантов больше было мужчин (55%), женщин — 45%. Больше половины из собравшихся соблюдали масочный режим. Медианный возраст протестующего составил 31 год.

По словам экспертов, опрошенных The Bell, данным опроса можно доверять несмотря на небольшую выборку. «Было видно, что студентов было много, но детей — школьников — почти не было. Что удивительно, учитывая такое движение в соцсетях накануне», — отметила социолог Элла Панеях.

«С небольшой выборкой я бы просто говорил не 42% пришедших на митинг впервые, а более расплывчато — о трети, например. Но нужно понимать, что социологических данных очень мало и лучше хоть какие-то цифры, чем никаких», — считает замдиректора «Левада-центра» Денис Волков.

В минувшую субботу в центре Москвы собрались, по разным оценкам, до 40 тысяч человек. Они вышли на улицу в поддержку политика Алексея Навального, которого суд в отделе полиции отправил на 30 суток в СИЗО до рассмотрения вопроса о замене его условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. В столице, по данным «ОВД-Инфо», задержали, по меньшей мере, 1481 участника акции.