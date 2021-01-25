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№ 7 от 25 января 2021

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В Мурманске участников протестного митинга массово штрафуют за нарушение масочного режима на улице. В регионе его не вводили

Общество21

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

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Участников мурманского митинга протеста, состоявшегося 23 января, полиция начала штрафовать за нарушение масочного режима. Об этом «Новой» рассказала координатор местного штаба Навального Виолетта Грудина. 

По ее словам, в понедельник полицейские начали обходить квартиры активистов и составлять протоколы по статье 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации).

«Нам известно уже более, чем о 10 протоколах, люди явно выбраны случайно, скорее всего, их просто опознали на видео. Я такие действия расцениваю как попытку запугать людей, чтобы они не участвовали в подобных акциях в будущем», — заявила она. 

В тексте протокола, который имеется в распоряжении редакции, указано, что, по версии полиции, активисты нарушили постановление Роспотребнадзора, находясь 23 числа в часы проведения митинга в центре города без масок. 

При этом в Мурманской области обязательное ношение масок на улице не вводилось. Что касается массовых мероприятий, в январе в областном центре по инициативе региональных властей в течение двух недель работала уличная новогодняя ярмарка с фудкортом, вызвавшая большое скопление народа. 

Без маски появляется на людях и губернатор Чибис. Отвечая на вопрос журналистов на декабрьском брифинге, он пояснил что «на уличных мероприятиях осенью и зимой носить маску не нужно», добавив, что существующие санитарные  требования обязывают надевать ее лишь «в транспорте и закрытых помещениях».

Теги:
sn, навальный, медицинские маски, мурманск
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