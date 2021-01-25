В Мурманске участников протестного митинга массово штрафуют за нарушение масочного режима на улице. В регионе его не вводили

Участников мурманского митинга протеста, состоявшегося 23 января, полиция начала штрафовать за нарушение масочного режима. Об этом «Новой» рассказала координатор местного штаба Навального Виолетта Грудина.

По ее словам, в понедельник полицейские начали обходить квартиры активистов и составлять протоколы по статье 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации).

«Нам известно уже более, чем о 10 протоколах, люди явно выбраны случайно, скорее всего, их просто опознали на видео. Я такие действия расцениваю как попытку запугать людей, чтобы они не участвовали в подобных акциях в будущем», — заявила она.

В тексте протокола, который имеется в распоряжении редакции, указано, что, по версии полиции, активисты нарушили постановление Роспотребнадзора, находясь 23 числа в часы проведения митинга в центре города без масок.

При этом в Мурманской области обязательное ношение масок на улице не вводилось. Что касается массовых мероприятий, в январе в областном центре по инициативе региональных властей в течение двух недель работала уличная новогодняя ярмарка с фудкортом, вызвавшая большое скопление народа.

Без маски появляется на людях и губернатор Чибис. Отвечая на вопрос журналистов на декабрьском брифинге, он пояснил что «на уличных мероприятиях осенью и зимой носить маску не нужно», добавив, что существующие санитарные требования обязывают надевать ее лишь «в транспорте и закрытых помещениях».