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№ 7 от 25 января 2021Читать номер
«Не означает, что будем отмазывать»: помощник Делимханова заявил о намерениях депутата оказать «юридическую помощь» участнику столкновений с ОМОНом
Помощник депутата Госдумы Адама Делимханова (фракция «Единая Россия») заявил о неправильной интерпретации слов его начальника о чеченце, подравшемся с сотрудниками ОМОНа в Москве. Об этом представитель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев сообщил радиостанции «Говорит Москва».
По словам помощника, изначальный перевод заявления политика, в котором он упоминал шайтанов и отречение от оппозиции, был неверным. Тапаев настаивает, что речь шла именно о юридической помощи. «Это не означает, что мы его будем отмазывать», — добавил он.
«Если ты оказался там случайно, и получилось так, что начал драться или тебя начала бить полиция, то обратись к нам, мы тебе поможем организовать адвоката, все, что касается юридической помощи, чтобы помочь твоей семье и тебе», — так помощник перевел слова Делимханова.
Накануне «Медиазона» перевела обращение депутата, который говорит о «шайтанах, делающих митинги». Делимханов обращался к молодому человеку, который был 23 января на Пушкинской площади в Москве. В сети появились видео, на которых запечатлено, как он вступил в схватку с несколькими бойцами ОМОН. В частности, депутат пообещал юноше «помочь с тем, что касается закона», если он откажется от позиции протестующих.
Суд арестовал на 14 суток акциониста Крисевича из-за акции с шаром из колючей проволоки
Пресненский суд Москвы назначил 14 суток административного ареста акционисту Павлу Крисевичу, который накануне заковал себя в шар из колючей проволоки. О решении суда сообщают РИА Новости.
Крисевича задержали на Арбате. «Эта акция — "Сфера души русского человека" — я сделал ее, чтобы показать, что русские находятся в опасности, что они существуют в условиях авторитарного гнета, что выглядят они, как заключенная в сферу из колючей проволоки "душа". Та самая гоголевская "Душа", правда ни мертвая, ни живая», — объяснил тогда активист.
Акциониста Павла Крисевича задержали во время акции на Арбате «Сфера души русского человека» против «полицейского государства». Еще пять человек забрали с ним.— Новая Газета (@novaya_gazeta) January 24, 2021
Видео: канал пьятniца pic.twitter.com/y3LzrUj1Fu
Акционист регулярно устраивает перформансы в центре столицы. Так, например, 5 ноября полицейские задержали Крисевича у здания ФСБ, где он проводил акцию в поддержку политзаключенных. Крисевича подвесили на крест в образе Иисуса Христа, облили специальным веществом и «подожгли», бросая в огонь тома уголовных дел.
На следующий день активиста арестовали на 15 суток за неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП), а уже в декабре отчислили из Российского университета дружбы народов за нарушение «нормы внутреннего распорядка вуза».