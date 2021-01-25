Суд арестовал на 14 суток акциониста Крисевича из-за акции с шаром из колючей проволоки

Пресненский суд Москвы назначил 14 суток административного ареста акционисту Павлу Крисевичу, который накануне заковал себя в шар из колючей проволоки. О решении суда сообщают РИА Новости.

Крисевича задержали на Арбате. «Эта акция — "Сфера души русского человека" — я сделал ее, чтобы показать, что русские находятся в опасности, что они существуют в условиях авторитарного гнета, что выглядят они, как заключенная в сферу из колючей проволоки "душа". Та самая гоголевская "Душа", правда ни мертвая, ни живая», — объяснил тогда активист.

Акциониста Павла Крисевича задержали во время акции на Арбате «Сфера души русского человека» против «полицейского государства». Еще пять человек забрали с ним.



Видео: канал пьятniца pic.twitter.com/y3LzrUj1Fu — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 24, 2021

Акционист регулярно устраивает перформансы в центре столицы. Так, например, 5 ноября полицейские задержали Крисевича у здания ФСБ, где он проводил акцию в поддержку политзаключенных. Крисевича подвесили на крест в образе Иисуса Христа, облили специальным веществом и «подожгли», бросая в огонь тома уголовных дел.

На следующий день активиста арестовали на 15 суток за неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП), а уже в декабре отчислили из Российского университета дружбы народов за нарушение «нормы внутреннего распорядка вуза».