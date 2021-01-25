«В мешке и наручниках»: юриста ФБК Владлена Лося депортировали из России 

Неизвестные люди в штатском вывезли юриста Фонда борьбы с коррупцией* Владлена Лося на границу с Беларусью, после чего он был депортирован. Видеообращение Лося опубликовано на YouTube-канале штаба политика Алексея Навального.

«Они заковали меня в наручники и надели мешок на голову. Погрузили в микроавтобус, и мы около десяти часов ехали в сторону Республики Беларусь. После полуночи, когда истекал срок моего добровольного отъезда из Российской Федерации, мне сообщили, что я нарушил этот срок и теперь я депортирован», — рассказал Лось, отметив, что теперь ему нельзя будет вернуться в Россию в течение пяти лет.

Сейчас Лось находится в безопасности.

Лось — гражданин Беларуси, с 2013 года он живет в России. Силовики задержали юриста 21 января и вручили ему уведомление о необходимости покинуть страну на три года. После его арестовали на трое суток. Утром 24 января Лося повторно задержали на выходе из ОВД Бирюлево-Западное и увезли в неизвестном направлении.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента