Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

ХАКАТОН

Пролить свет на важные проблемы общества и получить 110 тыс рублей: открыта регистрация на «Прожектор 2021»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 7 от 25 января 2021

Читать номер

«В мешке и наручниках»: юриста ФБК Владлена Лося депортировали из России 

Общество236

236
 

Неизвестные люди в штатском вывезли юриста Фонда борьбы с коррупцией* Владлена Лося на границу с Беларусью, после чего он был депортирован. Видеообращение Лося опубликовано на YouTube-канале штаба политика Алексея Навального. 

«Они заковали меня в наручники и надели мешок на голову. Погрузили в микроавтобус, и мы около десяти часов ехали в сторону Республики Беларусь. После полуночи, когда истекал срок моего добровольного отъезда из Российской Федерации, мне сообщили, что я нарушил этот срок и теперь я депортирован», — рассказал Лось, отметив, что теперь ему нельзя будет вернуться в Россию в течение пяти лет. 

Сейчас Лось находится в безопасности. 

Лось — гражданин Беларуси, с 2013 года он живет в России. Силовики задержали юриста 21 января и вручили ему уведомление о необходимости покинуть страну на три года. После его арестовали на трое суток. Утром 24 января Лося повторно задержали на выходе из ОВД Бирюлево-Западное и увезли в неизвестном направлении.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

Теги:
sn, депортация, беларусь, фбк

Столичная полиция направила в суды 448 административных протоколов после акции 23 января 

Общество250

250
 

Московские суды получили 448 административных протоколов после протестной акции 23 января. Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов.

За последние два дня суды оштрафовали 64 участника акции. Еще тридцати назначили административный арест.

«Размеры назначенных наказаний различные: административные аресты на сроки 7 суток, 10 суток, 12 суток, 15 суток и другие. Административные штрафы в размере 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, 250 тысяч рублей», — уточняет пресс-служба.

Большинству вменяют нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП). На семерых составили протоколы о неповиновении полицейским (ч. 1 ст. 19.3 КоАП).

В минувшую субботу в районе Пушкинской площади собрались, по разным оценкам, до 40 тысяч жителей Москвы. Акция, как и во многих других городах в этот день, завершилась столкновениями с полицией. В столице, как сообщает правозащитный проект «ОВД-инфо», задержали, по меньшей мере, 1481 активиста.

Теги:
sn, москва, акции, навальный
Больше интересного в вашей ленте
Есть в России малый город, откуда люди не только не бегут, но и напротив - сюда едут!
Вы будете видеть меньше такого
Как приготовить пышный омлет
Вы будете видеть меньше такого
5 голливудских актеров, которые свободно владеют русским языком
Вы будете видеть меньше такого
Точные пневматические копии боевых пистолетов. Что можно купить в России без лицензии.
Вы будете видеть меньше такого
Как жил превосходный, уважаемый советский актер Виктор Павлов, и как выглядела его единственная жена-актриса
Вы будете видеть меньше такого
Финн показал, как северяне чистят окуня от чешуи и костей за 30 секунд
Вы будете видеть меньше такого
Утраты года: советские киноактеры, которые ушли в 2020-м
Вы будете видеть меньше такого
Забрал из налоговой патент на розничную точку, сколько теперь нужно платить после ЕНВД
Вы будете видеть меньше такого
Вкусная еда, которую в советском общепите уродовали до неузнаваемости (и сейчас лучше готовить не стали)
Вы будете видеть меньше такого
Модные сумки на зиму 2020/21: 10 интересных моделей
Вы будете видеть меньше такого
Нине Крачковской 90 лет. Как сейчас живёт и выглядит талантливая актриса, карьера которой не сложилась из-за невестки…
Вы будете видеть меньше такого
Почему я никогда не перееду из Москвы в Калиниград
Вы будете видеть меньше такого
Тест: Сможете ли вы назвать столицы этих 15-ти стран?
Вы будете видеть меньше такого
Как обеспечивается безопасность российский миротворцев в Нагорном Карабахе?
Вы будете видеть меньше такого
4 района Москвы, где бессмыссленно покупать квартиру
Вы будете видеть меньше такого
Шутки пятницы и вкусный текст
Вы будете видеть меньше такого
Знаю способ заметно похудеть в талии, выручает трюк с ремнём. (Это без спорта и диет)
Вы будете видеть меньше такого
Посреди деревни лежат глыбы металла, в которые вплавлены здоровые гвозди. "Это не гвозди, это люди" - сказали местные
Вы будете видеть меньше такого
Прозрачное дерево — новый строительный материал. Он заменит стекло
Вы будете видеть меньше такого
Гречневые котлеты
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera