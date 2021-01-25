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Пролить свет на важные проблемы общества и получить 110 тыс рублей: открыта регистрация на «Прожектор 2021»
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№ 7 от 25 января 2021Читать номер
«В мешке и наручниках»: юриста ФБК Владлена Лося депортировали из России
Неизвестные люди в штатском вывезли юриста Фонда борьбы с коррупцией* Владлена Лося на границу с Беларусью, после чего он был депортирован. Видеообращение Лося опубликовано на YouTube-канале штаба политика Алексея Навального.
«Они заковали меня в наручники и надели мешок на голову. Погрузили в микроавтобус, и мы около десяти часов ехали в сторону Республики Беларусь. После полуночи, когда истекал срок моего добровольного отъезда из Российской Федерации, мне сообщили, что я нарушил этот срок и теперь я депортирован», — рассказал Лось, отметив, что теперь ему нельзя будет вернуться в Россию в течение пяти лет.
Сейчас Лось находится в безопасности.
Лось — гражданин Беларуси, с 2013 года он живет в России. Силовики задержали юриста 21 января и вручили ему уведомление о необходимости покинуть страну на три года. После его арестовали на трое суток. Утром 24 января Лося повторно задержали на выходе из ОВД Бирюлево-Западное и увезли в неизвестном направлении.
*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента
Теги:sn, депортация, беларусь, фбк
Столичная полиция направила в суды 448 административных протоколов после акции 23 января
Московские суды получили 448 административных протоколов после протестной акции 23 января. Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов.
За последние два дня суды оштрафовали 64 участника акции. Еще тридцати назначили административный арест.
«Размеры назначенных наказаний различные: административные аресты на сроки 7 суток, 10 суток, 12 суток, 15 суток и другие. Административные штрафы в размере 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, 250 тысяч рублей», — уточняет пресс-служба.
Большинству вменяют нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП). На семерых составили протоколы о неповиновении полицейским (ч. 1 ст. 19.3 КоАП).
В минувшую субботу в районе Пушкинской площади собрались, по разным оценкам, до 40 тысяч жителей Москвы. Акция, как и во многих других городах в этот день, завершилась столкновениями с полицией. В столице, как сообщает правозащитный проект «ОВД-инфо», задержали, по меньшей мере, 1481 активиста.