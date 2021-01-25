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№ 7 от 25 января 2021

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Столичная полиция направила в суды 448 административных протоколов после акции 23 января 

Общество9

9
 

Московские суды получили 448 административных протоколов после протестной акции 23 января. Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов.

За последние два дня суды оштрафовали 64 участника акции. Еще тридцати назначили административный арест.

«Размеры назначенных наказаний различные: административные аресты на сроки 7 суток, 10 суток, 12 суток, 15 суток и другие. Административные штрафы в размере 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, 250 тысяч рублей», — уточняет пресс-служба.

Большинству вменяют нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП). На семерых составили протоколы о неповиновении полицейским (ч. 1 ст. 19.3 КоАП).

В минувшую субботу в районе Пушкинской площади собрались, по разным оценкам, до 40 тысяч жителей Москвы. Акция, как и во многих других городах в этот день, завершилась столкновениями с полицией. В столице, как сообщает правозащитный проект «ОВД-инфо», задержали, по меньшей мере, 1481 активиста.

Теги:
sn, москва, акции, навальный
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