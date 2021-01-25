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№ 7 от 25 января 2021

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Координатора штаба Алексея Навального в Ярославле арестовали на 10 суток 

Общество60

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Кировский районный суд Ярославля назначил административный арест на 10 суток координатору штаба Алексея Навального Елену Лекиашвили. Об этом «Новой газете» рассказал ее адвокат Олег Крупочкин.

Суд признал Лекиашвили виновной в организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

«Суд посчитал, что оснований для освобождения от наказания нет. Никак это не мотивировал. Учел, что у Лекиашвили есть несовершеннолетний ребенок на иждивении, однако как именно это учтено, непонятно, ведь данная статья предполагает и другие виды наказания: штрафы, обязательные работы», — отметил защитник.

По словам Крупочкина, к доводам защиты суд не прислушался и отклонил все ходатайства. Адвокат планирует обжаловать решение суда.

Елену Лекиашвили задержали еще до начала акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Уже после ее задержания жители города прошли от площади Труда до здания правительства Ярославской области.

Задержания и аресты координаторов региональных штабов Навального продолжаются с 23 числа. Так, координатора петербургскогого штаба арестовали на 6 суток, екатеринбургского — на 10 суток, уфимского — на 5 суток.

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