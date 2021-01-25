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№ 7 от 25 января 2021Читать номер
Координатора штаба Алексея Навального в Ярославле арестовали на 10 суток
«Новая газета»редакция
Кировский районный суд Ярославля назначил административный арест на 10 суток координатору штаба Алексея Навального Елену Лекиашвили. Об этом «Новой газете» рассказал ее адвокат Олег Крупочкин.
Суд признал Лекиашвили виновной в организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).
«Суд посчитал, что оснований для освобождения от наказания нет. Никак это не мотивировал. Учел, что у Лекиашвили есть несовершеннолетний ребенок на иждивении, однако как именно это учтено, непонятно, ведь данная статья предполагает и другие виды наказания: штрафы, обязательные работы», — отметил защитник.
По словам Крупочкина, к доводам защиты суд не прислушался и отклонил все ходатайства. Адвокат планирует обжаловать решение суда.
Елену Лекиашвили задержали еще до начала акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Уже после ее задержания жители города прошли от площади Труда до здания правительства Ярославской области.
Задержания и аресты координаторов региональных штабов Навального продолжаются с 23 числа. Так, координатора петербургскогого штаба арестовали на 6 суток, екатеринбургского — на 10 суток, уфимского — на 5 суток.