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№ 7 от 25 января 2021Читать номер
«Будь, что будет»: суд в Архангельске два раза подряд назначил наказание одним и тем же активистам в связи с протестами в поддержку Навального
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
Архангельские активисты получили по два административных протокола подряд за видео в поддержку Навального.
Член «Яблока» Юрий Чесноков рассказал «Новой», что был задержан в Архангельске 22 января и провел 48 часов в ОВД. После этого Октябрьский суд назначил ему 40 часов обязательных работ за участие в записи видеоролика с приветствием Навального. Суд посчитал что во время записи активисты нарушили противоэпидемические меры, так как были на улице без масок.
Сразу после вынесения решения Чеснокова вновь задержали прямо в суде за размещенный в интернете ролик с его участием. Незаконной агитацией суд посчитал его слова в кадре: «делай, что должно, и будь, что будет» относительно акций 23 января, то есть измененную крылатую фразу, приписываемую императору Марку Аврелию.
Притом в момент размещения в интернете штабом Навального ролика сам Чесноков находился в камере. Тем не менее, спустя сутки после задержания Октябрьский суд вновь признал его виновным по статье 20.2 КоАП и назначил семь суток ареста.
Одновременно с Чесноковым, как рассказали «Новой газете» сами задержанные, дважды доставили в отдел полиции и дважды осудили экоактивиста Егора Бутакова: его также задержали 22 января за участие в ролике, ему назначили штраф 15 тысяч рублей, а после задержали еще раз и осудили за нарушение статьи 20.2 КоАП. Октябрьский суд назначил ему 40 часов обязательных работ за видео с заявлением о том, что он собирается 23 января выйти на площадь Ленина.
Всего в Архангельске за минувшие выходные полиция задержала не менее 10 человек, посчитав их участниками акций в поддержку Навального.