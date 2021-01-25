«Будь, что будет»: суд в Архангельске два раза подряд назначил наказание одним и тем же активистам в связи с протестами в поддержку Навального

Архангельские активисты получили по два административных протокола подряд за видео в поддержку Навального.

Член «Яблока» Юрий Чесноков рассказал «Новой», что был задержан в Архангельске 22 января и провел 48 часов в ОВД. После этого Октябрьский суд назначил ему 40 часов обязательных работ за участие в записи видеоролика с приветствием Навального. Суд посчитал что во время записи активисты нарушили противоэпидемические меры, так как были на улице без масок.

Сразу после вынесения решения Чеснокова вновь задержали прямо в суде за размещенный в интернете ролик с его участием. Незаконной агитацией суд посчитал его слова в кадре: «делай, что должно, и будь, что будет» относительно акций 23 января, то есть измененную крылатую фразу, приписываемую императору Марку Аврелию.

Притом в момент размещения в интернете штабом Навального ролика сам Чесноков находился в камере. Тем не менее, спустя сутки после задержания Октябрьский суд вновь признал его виновным по статье 20.2 КоАП и назначил семь суток ареста.

Одновременно с Чесноковым, как рассказали «Новой газете» сами задержанные, дважды доставили в отдел полиции и дважды осудили экоактивиста Егора Бутакова: его также задержали 22 января за участие в ролике, ему назначили штраф 15 тысяч рублей, а после задержали еще раз и осудили за нарушение статьи 20.2 КоАП. Октябрьский суд назначил ему 40 часов обязательных работ за видео с заявлением о том, что он собирается 23 января выйти на площадь Ленина.

Всего в Архангельске за минувшие выходные полиция задержала не менее 10 человек, посчитав их участниками акций в поддержку Навального.