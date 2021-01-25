«Целый день просили»: получившая удар в живот петербурженка рассказала, что ее уговаривали простить силовика

Петербурженка Маргарита Юдина, участвовавшая в субботних несанкционированных протестах в поддержку Алексея Навального, рассказала, что ее «целый день» просили простить силовика, который ударил ее ногой в живот. Женщина дала интервью 47news.

«За него целый день просили. Из реанимации меня в палату перевели, чтобы полковник мог прийти и женщина с ним, Вера Юрьевна. Уговаривали простить, он, говорят, самый лучший.<...>

Это же не личный наш с ним конфликт. Потом корреспондента 78 канала запустили, я растерялась. Вообще, я человек мягкий — простила. А теперь вот думаю, надо было мне сказать: когда всех политзаключенных выпустите и Алексея Навального тоже, тогда и прощу», — сказала она изданию.

Юдина сообщила, что она сама живет в городе Луга и подрабатывает репетитором по математике. Бюджет ее семьи — примерно десять тысяч рублей в месяц на четверых человек. В 2011-2017 году она жила вместе с сыновьями в Германии, потом вернулась. У среднего сына Юдиной — диабет.

Силовик ударил петербурженку 23 января, когда она подошла спросить, за что задержали одного из протестующих. Женщина попала в реанимацию, на следующий день ее выписали из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Директор НИИ Вадим Мануковский рассказал о «великолепном» самочувствии Юдиной.

ОМОНовец ударил женщину в живот ногой, когда она пыталась помочь задержанному парню.



Видео: «Фонтанка» pic.twitter.com/dutYrPb1Zc — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 23, 2021

Силовик, когда извинялся перед женщиной, объяснил свои действия тем, что «за пять минут до этого залили газом, запотело забрало», хотя на опубликованном в сети видео оно поднято. Возбудить дело из-за произошедшего уже потребовали, в частности, петербургский депутат Борис Вишневский и московский мундеп Денис Шендерович.