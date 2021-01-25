Экс-полицейскому и юристу штаба Навального дали пять суток ареста за организацию субботней акции в Перми

Суд в Перми назначил бывшему сотруднику МВД и юристу местного штаба Навального Артему Файзулину пять суток ареста за организацию несанкционированой акции 23 января в Перми, сообщает корресподнет «Новой газеты».

Артем Файзулин. Фото: Александра Семенова / «Новая»

19 января Файзулин разместил на своей странице VK 34-секундное видео, в котором сообщил, что он пойдет на мероприятие. Судья Сыров почитал это организацией шествия и митинга в Перми. Файзулин вины в организации не признал, но согласен с тем, что он участвовал в акции.

Файзулина, по заявлениям очевидцев и по его словам, похитили в центре Перми под конец акции 23 января и увезли в неизвестном направлении. Две ночи он провел в отдаленном Кировском отделе полиции без связи. Адвоката к нему не пускали.

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Файзулин — бывший полицейский из города Березники Пермского края, уволенный из органов в 2013 году за поддержку Алексея Навального в соцсетях.

В Перми акция 23 января по независимым данным собрала от пяти до 10 тысяч человек. По версии полиции в протестах приняли участие 2300 человек. Акция прошла без задержаний. Координатора Пермского штаба Навального задержали заранее, он отбывает пять суток ареста за организацию акции. Несколько активистов после заявили о составлении на них административных протоколов за участие.