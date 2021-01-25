Путин сообщил о планах пойти работать в «Абрау Дюрсо» советником по праву. Акции компании выросли на 10%

Президент Владимир Путин предположил, что может пойти работать в винодельческую компанию «Абрау-Дюрсо» советником по праву после того, как «закончит работу». Об этом он сообщил в ходе онлайн-встречи со студентами.

«У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем "Абрау Дюрсо", — крупная наша компания с хорошим бэкграундом, еще князю Голицыну, по-моему, это принадлежало все. Он у меня сейчас советник, я вот когда работу закончу, может, я пойду поработаю советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист, хотя бы в области права», — заявил он, комментируя расследование Фонда борьбы с коррупцией* «Дворец Путина. История самой большой взятки». (цитата по «Интерфаксу»)

Путин добавил, что бизнес его никогда не интересовал, потому что это «не его». Российский лидер отметил, что единственное, что ему показалось интересным в расследовании ФБК, это виноделие. «Очень хороший вид деятельности, мне кажется, благородный», — добавил он.

Сразу же после заявления президента акции «Абрау-Дюрсо» подскочили на 10% на Московской бирже. Теперь они стоят до 220 рублей за штуку.

Сейчас завод «Абрау-Дюрсо», расположенный в 50 километрах от Геленджика, принадлежит сыну Бориса Титова Павлу. Титов-старший передал производство в его управление после назначения на пост уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента