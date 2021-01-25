В Петербурге арестовали фигуранта дела о нападении на сотрудника ДПС во время акции 23 января 

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Николая Девятого, обвиняемого в нападении на сотрудника дорожно-партрульной службы во время протестной акции 23 января. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов северной столицы.

По версии следствия, Девятый нанес полицейскому «удар кулаком в лицо, от которого последний упал на асфальт» и затем скрылся в толпе. Правоохранители утверждают, что он также ударил и коллегу пострадавшего, который пытался его задержать.

Фигуранта дела о применении насилия к представителю власти (ч.1 ст. 318 УК) задержали накануне. По данным «Интерфакса», Девятому 36 лет, он он работает IT-специалистом в коммерческой компании.

После акций в поддержку Алексея Навального еще в нескольких регионах возбудили уголовные дела о применении насилия к силовикам. Два их них — во Владивостоке, четыре — в столице. Кроме того, в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке возбудили дела о блокировке дорог (ч. 1 ст. 267 УК).