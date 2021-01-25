Спецкоров «Новой газеты» вызвали в УСБ МВД из-за избиения силовиками на протестах в Москве 23 января

Спецкоров «Новой газеты» Елизавету Кирпанову и Татьяну Васильчук, которых силовики ударили дубинками во время несанкционированной акции в столице, вызвали в управление собственной безопасности МВД по Москве для опроса.

Журналисткам «Новой» позвонили и пригласили их в управление, находящееся на Баррикадной. Кирпанову опросят в 14:00 26 января, Васильчук — в тот же день, но в 12:00. В обоих случаях информация в правоохранительные органы поступила из травмпункта, куда обратились спецкоры «Новой».

Елизавету Кирпанову 23 января ударили дубинкой по голове во время работы на Пушкинской площади. Она была в жилете для прессы. Кирпанова оказалась в центре толпы, где стояли сотрудники ОМОНа. Ее повалили на землю вместе с другими журналистами и протестующими и начали избивать. Затем людей немного растолкали, и Кирпановой удалось выбраться.

Татьяну Васильчук ударили дубинками по спине и по голове тоже на Пушкинской площади, возле здания «Известий». Это произошло во время давки, силовики валили людей на землю.

Во время протестов в минувшую субботу силовики также разбили объектив фотографа «Новой» Виктории Одиссоновой. ОМОН избил и корреспондента «Медузы» Кристину Сафонову. «Правозащита Открытки» отмечает, что ей тоже позвонили из УСБ и пригласили на опрос. Фотографа Евгения Фельдмана на акции один из полицейских схватил за шею и удерживал так примерно полминуты. Его задержали, но быстро отпустили. Силовики препятствовали деятельности и других журналистов, как сообщила Русская служба «Би-би-си».

В Москве и многих других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку политика Алексея Навального, находящегося в московском СИЗО «Матросская тишина». Силовики жестко разгоняли протестующих, по данным «ОВД-Инфо», только в столице были задержаны 1455 человек.