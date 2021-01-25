Экс-футболист «Ливерпуля» и капитан сборной Дании Даниэль Аггер задержан во время протестов в Москве. Его судят в Головинском суде

Бывший центральный защитник футбольного клуба «Ливерпуль» и экс-капитан сборной Дании Даниэль Аггер задержан в Москве 23 января во время протестных акций в поддержку Алексея Навального. Об этом «Новой газете» сообщил муниципальный депутат округа Левобережный Виктор Грехов.

Даниэль Аггер. Фото: creative commons

Как следует из информации Мосгорсуда, дело футболиста в понедельник рассмотрит Головинский суд. Его обвиняют в нарушении ст. 20.2, ч. 6.1 КоАП РФ (нарушение порядка проведения митинга, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу). Ему грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей, обязательные работы или арест сроком до 15 суток.

Активисты движения «Березовая аллея» Левобережного района узнали о задержании Аггера, когда приехали в ОВД «Левобережный» вместе с членом Общественной наблюдательной комиссии Алексеем Мельниковым и мундепом Греховым.

Как рассказала «Новой» активистка Ольга Тарасова, датского футболиста опознали в московском ОВД, когда передавали продукты задержанным вечером 23 января. Тарасова уточнила, что Аггера по неподтвержденной информации судят за «перекрытие дороги». Экс-игрок «Ливерпуля» провел в ОВД двое суток. В самом ОВД «Левобережный» «Новой» сообщили, что иностранный гражданин с фамилией Аггер к ним не поступал.

36-летний Даниэль Аггер выступал за «Ливерпуль» с 2006 по 2014 гг. Туда он перешел из датского «Брондбю». Он является обладателем Кубка Дании (2004/2005), чемпионом Дании (2004/2005) и обладателем Суперкубка Англии (2006). Он также завоевывал Кубок Лиги в сезоне 2011/2012.

В 2016 году Аггер завершил карьеру игрока. Известно, что он также работает как тату-мастер. Что именно Аггер делал в Москве в день протестов — неизвестно.