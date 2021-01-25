Депутат рассказала о применении грубой силы против задержанных и о плане «Крепость» во всех ОВД Москвы 23 января

Силовики применяли к задержанным после акции в поддержку политика Алексея Навального грубую физическую силу, не давали связаться с адвокатами и не обеспечили право на связь. Об этом «Новой газете» рассказала депутат МО Строгино Ирина Копкина.

По ее словам, вечером в ОВД Строгино доставили 22 задержанных. Когда она подъехала к ОВД, адвокат стояла у двери, ее не пускали. «Я вызвала врио начальника ОВД и сказала ему, что он совершает уголовное преступление, что это превышение полномочий, что люди имеют право на защиту», — заявила Копкина, добавив, что силовики обязаны впустить того адвоката, который приехал к задержанному.

«Я знаю, что в нашем ОВД нет кулера с водой, что в камерах временного содержания нет вентиляции, как они там будут находиться?», — рассказала депутат.

По ее словам, людей, которых задержали, продержали в ОВД Строгино более пяти часов, но затем отпустили с протоколом до суда. «Мы с адвокатом уехали. Но потом, в районе четырех утра, из ОВД Проспект Вернадского стали перевозить задержанных в разные ОВД Москвы, в том числе и в Строгино привезли четыре человека, до суда. Им будут вменять, видимо, более серьезные наказания», — рассказывает Копкина.

Депутат добавила, что «беззаконие» сейчас творится на Проспекте Вернадского. «Там применяется грубая физическая сила, ребятам привезли пластиковые стаканчики для воды, но их не передавали. В чате в телеграме мы с задержанными обменивались информацией, пока у них не стали разряжаться телефоны.

Им не передают никаких устройств, чтобы они могли разрядить телефоны, — право на связь у них тоже отняли», — рассказывает депутат.

Она добавила, что после того, как был объявлен план «Крепость» во всех ОВД Москвы, всем приказали никого не впускать и никого не выпускать. «Вопрос к нашей полиции — а если в этот момент придет человек из района, если у него трагедия, как он сможет попасть в ОВД?», — заявила депутат.

ОВД Проспект Вернадского

Людей в ОВД на Проспекте Вернадского «огромное количество», продолжает Копкина. «Поскольку в ОВД Проспект Вернадского не вместили всех, задержанных стали развозить до суда по разным ОВД, не только в Строгино — и в Южное Тушино, и в другие, до суда. Утром сегодня из всех этих ОВД людей начали перевозить опять на Проспект Вернадского и сейчас все они там и ждут автозаков для отправки в суд», — рассказала депутат.

Задержанных продержали ночь с 23 на 24 января без адвокатов и передач, заставляя сдать отпечатки пальцев и фотографироваться, подытожила Копкина.

Протестные акции в поддержку политика Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО-1 «Матросская тишина», во многих городах России — от Владивостока до Калининграда — состоялись 23 января. Они сопровождались многочисленными задержаниями; силовики применили силу к протестующим и освещавшим акции журналистам. Всего МВД и СК возбудили по меньше мере 20 уголовных дел в связи с акциями протеста в поддержку Навального.