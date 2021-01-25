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№ 7 от 25 января 2021

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Путин заявил о возможности аккуратного снятия введенных из-за пандемии ограничений в России

Общество3

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Президент Владимир Путин заявил, что в России стабилизируется ситуация с коронавирусом. Об этом пишет ТАСС.

«Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму», — отметил Путин. Он рассказал, что заслушал доклады по эпидемиологической ситуации, согласно которым «количество тех, кто выздоровел, превышает количество тех, кто заболел, количество инфицированных снижается, стало меньше 20 тыс. [в сутки]».

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в столице. «В Москве минимальные ограничения по сравнению с тем, что вводится в других городах. Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что пандемия пошла на спад. Мы начали постепенно, шаг за шагом, открывать город для нормальной жизни», — отметил градоначальник.

За последние сутки в России зафиксировали 19 290 случаев заражения COVID-19, это минимальный показатель с ноября. Впервые с начала октября в Москве суточный прирост составил менее трех тысяч (2382) случаев заражения COVID-19. За сутки по стране скончались 456 человек с подтвержденным коронавирусом.

Теги:
коронавирус, россия, путин, em
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