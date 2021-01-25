Петербургский депутат Вишневский потребовал возбудить дело против силовика, ударившего женщину в живот 23 января

Петербургский депутат Борис Вишневский обратился к главе регионального управления СК Александру Клаусу с требованием возбудить уголовное дело против силовика, который пнул в живот 54-летнюю Маргариту Юдину, спросившую, за что задержали мужчину. Заявление Вишневского есть в распоряжении «Новой газеты».

Депутат напомнил, что сотрудник правоохранительных органов пришел в больницу к Юдиной и извинился. Она эти извинения, согласно появившимся в интернете видео, приняла, но, по мнению Вишневского, этого недостаточно. «Полагаю, что в данной ситуации есть все основания для того, чтобы против виновного в насилии в отношении Юдиной было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий с применением насилия — ред.)», — сказано в заявлении.

Вишневский попросил Клауса сообщить, ведется ли доследственная проверка по поводу случившегося и если да, то какое решения приняли по ее результатам.

На платформе Change.org московский депутат Денис Шендерович опубликовал петицию с требованием привлечь петербургского силовика к ответственности. На 14:47 мск ее подписали уже больше тысячи человек.

После удара 23 января Юдина попала в реанимацию. На следующий день женщину выписали из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Директор НИИ Вадим Мануковский рассказал о «великолепном» самочувствии Юдиной. Силовик, когда извинялся перед женщиной, объяснил свои действия тем, что «за пять минут до этого залили газом, запотело забрало».

В Петербурге 23 января, как и во многих других городах России, прошли несанкционированные акции в поддержку политика Алексея Навального, находящегося в московском СИЗО «Матросская тишина». По оценке местного издания «Бумага», в акции участвовали примерно 15 тысяч человек. Силовики жестко разгоняли протестующих, по данным проекта «ОВД-Инфо», в Петербурге в связи с протестами 23 января задержали не менее 557 человек.