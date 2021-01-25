Верховный суд запретил без мотивированного объяснения поддерживать жалобы прокуратуры

Верховный суд (ВС) запретил нижестоящим судам поддерживать требования прокуратуры при жалобе на приговоры без мотивированного объяснения. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на постановление суда.

Суды не могут слепо соглашаться с немотивированными доводами прокуратуры о том, что наказание необходимо ужесточить, заявили в ВС. Как передает РАПСИ, Верховный суд постановил, что для ухудшения положения обвиняемого необходимо привести веские доводы.

ВС изучил дело жителя Смоленской области, которого осудили за незаконный оборот наркотиков. Суд первой инстанции назначил мужчине условное наказание, однако областной суд поддержал требования прокурора и заменил условный срок на реальный. Кассационная инстанция с таким решением согласилась, передает РАПСИ. Защита осужденного обратилась с жалобой в Верховный суд РФ, который заявил, что доводы адвокатов осужденного обоснованы.

Решающее значение для применения условного осуждения по смыслу закона является вывод суда о том, что осужденный не представляет общественной опасности и может исправиться без реального лишения свободы, отмечают в ВС.

В качестве оснований усиления наказания суд апелляционной инстанции сослался на распределение ролей при совершении преступления, а также на количество сделанных закладок. Однако в ВС отметили, что суд не учел отсутствие вредных последствий.

Суд не привел мотивы в обоснование усиления осужденному наказания, а кассационная инстанция оставила это без внимания, подытожили в Верховном суде. После этого судебная коллегия ВС определила направить дело на новое апелляционное рассмотрение, а меру пресечения осужденному изменила на подписку о невыезде.