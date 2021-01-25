«Незаконно, и что?»: задержанный рассказал об избиении в московском ОВД «Вернадского». Людей оттуда не отпускают с субботы

Из московского ОВД по району Проспект Вернадского по-прежнему не отпускают задержанных на субботней несанкционированной акции протестующих. Об этом «Важным историям» рассказал Денис Майоров, находящийся в отделе.

По его словам, к некоторым задержанным применяется насилие. Майоров сообщил, что отказался фотографироваться и сдавать отпечатки пальцев перед тем, как всех отвезли в другие отделы. Он рассказал, что произошло после этого: «Меня отвели в отдельную комнату, мне прилетело локтем в горло, начали бить по корпусу кулаками, чтобы я снял маску. Я подошел к женщине, которая снимала отпечатки у задержанных помладше меня, которые не могли отказаться. Сказал, что это незаконно, она ответила: "Да, незаконно, и что?"». Ко всем задержанным в отдел также не пускают адвоката.

«Важные истории» также рассказали, что среди задержанных — мать двоих детей Ксения Голубцова. Она сообщила, что ее кормили «в час ночи галетами и водой из-под крана, а потом около 13 часов дня стакан чая, галеты и перловка». «Важные истории» отмечают, что по закону ее не могут удерживать в отделе больше трех часов. «Апология протеста» же пишет, что Голубцова находится в ОВД «Южное Тушино».

Ранее всех задержанных развезли по другим отделам. Однако сегодня их вернули в ОВД по проспекту Вернадского, так как сегодня у них должен состояться суд.

Похожая ситуация сложилась и в другом ОВД, там задержанных тоже не отпускали с субботы. Подруга одного из задержанных рассказала «Новой газете», что первоначального ее знакомого доставили в ОВД «Соколиная гора», но затем вместе с еще тремя задержанными перевезли в ОВД «Восточное Измайлово». Из последнего отдела их сегодня повезли в Измайловский районный суд, сперва снова вернув в «Соколиную гору».

В Москве, как и во многих других городах России, 23 января прошли несанкционированные протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального, находящегося сейчас в СИЗО «Матросская тишина». По оценке Reuters, в акции приняли участие около 40 тысяч человек, столичное МВД же сообщало о четырех тысячах участников. Силовики жестко задерживали протестующих, по данным «ОВД-Инфо», в столице задержали не менее 1455 человек.