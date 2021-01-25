В Красноярске в ходе субботних протестов задержали как минимум 133 гражданина

Во время протестных выступлений 23 января в Красноярске полиция и Росгвардия задержали по меньшей мере 133 человека, сообщает источник «Новой газеты».

Проект «ОВД-инфо» на момент публикации новости располагает данными о 38 задержанных в городе. По данным адвокатского бюро «Хорошев и партнеры» в городе задержали примерно 60 протестующих. За помощью к команде бюро обратились 20 задержанных. ГУ МВД и мэрия Красноярска не предоставляют сведения о задержаниях.

После протестов полицейские задержали в Красноярске подозреваемого в нападении на силовиков. МВД утверждает, что 23-летний мужчина «умышленно бросал в направлении сотрудников органов внутренних дел массивные куски снега и бутылку». А один полицейский якобы «получил травму головы».

23 января на митинг и гуляния в поддержку Алексея Навального в Красноярске вышли не менее полутора тысяч человек (по данным мэрии, 800), к вечеру акция переросла в столкновения с полицией. Аналогичные акции прошли накануне и в других городах России — от Владивостока до Калининграда. По последним данным «ОВД-Инфо», по всей стране полиция задержала около четырех тысяч человек.