Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

петиция

«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 7 от 25 января 2021

Читать номер

Против краснодарца, снявшего штаны на памятнике Кубанскому казачеству во время акции протеста 23 января, завели дело о хулиганстве

Общество22

22
 

Полиция в Краснодаре возбудила уголовное дело о хулиганстве по мотиву ненависти (п. «б» части 2 статьи 213 УК) за то, что мужчина залез на памятник Кубанскому казачеству в виде казака на коне, надел на коня трусы и снял с себя штаны. Об этом сообщает глава международной группы «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале. 

Как утверждают силовики, во время акции мужчина «обнажил ягодицы, повернулся сначала в сторону административного здания, хлопнув себя по ним, чем грубо нарушил общественный порядок».

Фото: соцсети

Также Егорова привлекли к административной ответственности за «организацию митинга» — он получил административный арест. Вину в преступлении он не признает. 

Протестные акции в поддержку политика Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО-1 «Матросская тишина», во многих городах России — от Владивостока до Калининграда — состоялись 23 января. Они сопровождались многочисленными задержаниями; силовики применили силу к протестующим и освещавшим акции журналистам. Всего МВД и СК возбудили по меньше мере почти 20 уголовных дел в связи с акциями протеста в поддержку Навального.

Теги:
ng, навальный, акции протеста, казалось бы при чем тут политика, громкое дело, краснодар
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera