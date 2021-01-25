Против краснодарца, снявшего штаны на памятнике Кубанскому казачеству во время акции протеста 23 января, завели дело о хулиганстве

Полиция в Краснодаре возбудила уголовное дело о хулиганстве по мотиву ненависти (п. «б» части 2 статьи 213 УК) за то, что мужчина залез на памятник Кубанскому казачеству в виде казака на коне, надел на коня трусы и снял с себя штаны. Об этом сообщает глава международной группы «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале.

Как утверждают силовики, во время акции мужчина «обнажил ягодицы, повернулся сначала в сторону административного здания, хлопнув себя по ним, чем грубо нарушил общественный порядок».

Также Егорова привлекли к административной ответственности за «организацию митинга» — он получил административный арест. Вину в преступлении он не признает.

Протестные акции в поддержку политика Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО-1 «Матросская тишина», во многих городах России — от Владивостока до Калининграда — состоялись 23 января. Они сопровождались многочисленными задержаниями; силовики применили силу к протестующим и освещавшим акции журналистам. Всего МВД и СК возбудили по меньше мере почти 20 уголовных дел в связи с акциями протеста в поддержку Навального.