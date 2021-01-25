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№ 7 от 25 января 2021Читать номер
В Новокузнецке и Новосибирске могут отстранить от работы учителей, отказавшихся делать прививку от COVID-19
В Новокузнецке и Новосибирске учителей, которые не сделали прививку от коронавируса, могут отстранить от работы. Об этом сообщают «Коммерсант-Сибирь» и «Тайга-Инфо».
Поручение дал комитет науки и образования Новокузнецка руководителям подведомственных образовательных учреждений. В документе, с которым ознакомился «Коммерсант-Сибирь», сказано, что педагоги относятся к приоритету первого уровня при вакцинации против COVID-19. Вакцинация для педагогов в нем называется «обязательной».
В пресс-службе мэрии «Коммерсанту» уточнили, что деятельность учителей входит в перечень «работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок». Этот документ также устанавливает обязательную вакцинацию для медработников. У человека есть возможность отказаться от прививки, но тогда его могут временно отстранить от работы или отказать ему в приеме на работу.
Замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова тоже сказала каналу ОТС, что работодатели имеют право отстранять отказывающихся от вакцинации. «Врачи, учителя, социальные работники должны прививаться по национальному календарю. У этой группы есть обязанность вакцинироваться любой вакциной. Я имею в виду не только ковид, но грипп, корь», — заявила Аксенова.
Ранее власти неоднократно заявляли, что вакцинация будет только добровольной. «Мы в XXI веке живем, в Российской Федерации. Никаких прививок без вашего согласия быть не может, это ваше здоровье, ваше решение», — говорил, в частности, вице-спикер Госдумы Петр Толстой (цитата по РИА Новости).
Препарат «Спутник V», созданный центром им. Гамалеи и Минобороны, стал первой российской вакциной от COVID-19. В Российском фонде прямых инвестиций говорили, что нижний порог эффективности «Спутника V» — 91,4%. При этом разработчики заявили, что она обладает 100% эффективностью против тяжелых форм коронавируса.
Второй российской вакциной стала «ЭпиВакКорона», которую разработал научный центр «Вектор». Роспотребнадзор заявил о ее 100% эффективности. В гражданский оборот «ЭпиВакКорона» поступила в декабре прошлого года.