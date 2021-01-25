В Севастополе и Симферополе задержали 26 участников акции в поддержку Навального

В Севастополе 23 января задержали 11 участников первого в истории региона митинга в поддержку политика Алексея Навального. Об это сообщает издание Forpost со ссылкой на собственные источники в правоохранительных структурах.

Среди задержанных оказалась одна несовершеннолетняя, а остальные участники акции в поддержку Алексея Навального местные жители до 25 лет. Двоих задержанных отпустили, а девять человек находятся в ИВС, сообщает издание.

Телеграм-канал севастопольского блогера Алисы Лазаревой сообщил фамилии тех, кому присудили административный арест: это Кравцов (семь суток), Бычков (пять суток), Неевин (сутки), Крицкий (трое суток), Баглицкая (трое суток), Лукашов (пять суток), Глущенко (пять суток), Розум М.С. (м), 1991 г.р. (семь суток).

Украинское издание «Граты» сообщает, что на задержанных во время акции в Севастополе составили административные протоколы о нарушении порядка организации или проведения митинга. Троих задержанных — Дмитрия Бражникова, Владимира Гречишкина и Артема Лукашова — отправили в Ленинский райсуд Севастополя в тот же день, их дело рассматривал один судья Андрей Грачев. Лукашова арестовали на пять суток, Гречишкину назначили обязательные работы на срок 20 часов. Решение по Дмитрию Бражникову неизвестно.

Остальные семеро задержанных переночевали в отделе полиции и на следующий день были направлены в суд, к тому же судье Андрею Грачеву. Александру Баклицкую арестовали на трое суток, Анастасию Глущенко — на пять суток, Вячеслава Неевина — на одни сутки ареста, Александра Крицкого — на трое суток, Сергея Лукашова — на пять суток. Какое наказание было назначено Максиму Бычкову «Граты» выяснить не смогли, Андрей Кравцов сообщил журналистам ОВД-инфо, что его отправили под арест на семь суток.

Также «Граты» со ссылкой на симферопольского оппозиционного активиста Алексея Ефремова сообщило, что в Симферополе во время акции полицейские задержали около 15 человек. Задержанных в столице Крыма держали в полиции немногим более трех часов, некоторых заставили написать объяснительные, но протоколов составлять не стали.