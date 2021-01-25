СК возбудил дело о халатности из-за отключения электричества во Владивостоке после ноябрьского ледяного дождя

Управление Следственного комитета по Приморью возбудило дело о халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК) со стороны должностных лиц филиала «Дальневосточные электрические сети» предприятия «Дальневосточная распределительная сетевая компания» из-за отключения света во Владивостоке после ледяного дождя. Об этом сообщило само управление СК.

По версии следствия, 19—20 ноября 2020 года во Владивостоке после ледяного дождя обрушились опоры двух линий электропередач, что привело к остановке станций. С 19 по 25 ноября жители Первомайского района были без электроснабжения.

Однако в феврале 2020 года во время очередного осмотра опор электромонтеры выявили ряд дефектов, информация об этом есть в листках осмотра, отметили в СК. Однако должностные лица, по версии ведомства, их не устранили — опоры и фундамент значились как работаспособные, а следующее инженерное освидетельствование назначили на апрель 2025 года.

Из-за отключения электроэнергии в Первомайском районе администрация Владивостока выделила бюджетные ассигнования на сумму более 16,3 млн рублей. «Тем самым резервному фонду администрации Владивостока причинен особо крупный ущерб», — отметили в СК.

Электричество из-за ноярьского ледяного дождя отключили не только во Владивостоке, но и в ряде других населенных пунктов Приморья. Из-за этого перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома. Помимо этого, было приостановлено движение по мосту, соединяющему остров Русский и материк.

Ущерб от ледяного дождя власти Приморья оценили более чем в 1 млрд рублей. В середине января они обратились в прокуратуру из-за затягивания восстановления интернета после стихии.