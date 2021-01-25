Житель Владивостока отсудил у МВД 63 тысячи рублей за незаконное задержание

Житель Владивостока отсудил у МВД чуть более 63 тысяч рублей за задержание перед акцией против повышения пенсионного возраста 15 сентября 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Полину Сидельникову.

«Приморский краевой суд постановил выплатить ему убытки в сумме 50 800 рублей, компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей и и судебные расходы на оплату услуг адвоката в 10 000 рублей», — сказала Сидельникова. Таким образом, общая сумма компенсации составила 63 800 рублей.

Мужчину задержали перед началом акции на центральной площади Владивостока. Люди в штатском доставили его в отдел полиции, где он оставался больше пяти часов. Затем, как говорит адвокат, на него составили административный протокол о распитии спиртного в общественном месте, несмотря на то, что у мужчины было безалкогольное пиво в руках в момент задержания, и оштрафовали на тысячу рублей.

Адвокат на апелляции добилась отмены решения о привлечении к административной ответственности и потом вместе с мужчиной обратилась в суд за взысканием расходов и компенсацию морального вреда. Решение о выплате компенсации принял апелляционный суд, так как суд первой инстанции требования истца полностью не удовлетворил.