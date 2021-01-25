РБК: Чечня вошла в число лидеров по уровню доверия главе региона в 2020 году

Чечня стала одним из лидеров по уровню доверия главе региона в прошлом году. Об этом РБК рассказали три участника семинара вице-губернаторов по внутренней политике, который проходил в Подмосковье с 19 по 23 января.

Помимо Чечни, лидерами, по их словам, оказались также Адыгея, Курганская и Курская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Этими регионами руководят, соответственно, Рамзан Кадыров, Мурат Кумпилов, Вадим Шумков, Роман Старовойт и Дмитрий Артюхов.

К субъектам с самым низким уровнем доверия к главе отнесли Хакасию, Владимирскую и Кемеровскую области, а также Хабаровский и Красноярский края. Хакасией руководит коммунист Валентин Коновалов, Владимирской областью — представитель ЛДПР Владимир Сипягин, Кемеровской — Сергей Цивилев, Красноярским краем —Александр Усс.

Врио губернатора Хабаровского края — представитель ЛДПР Михаил Дегтярев. Его назначили на должность после ареста предыдущего главы региона Сергея Фургала, тоже члена ЛДПР. Заключение Фургала под стражу привело к массовым протестам в регионе.

Что касается уровня доверия президенту, лидерами по данному показателю стали Чечня, Крым и Севастополь, отметили два собеседника РБК. В числе аутсайдеров — Петербург, Хабаровский и Красноярский края.

Показатель КPI для регионов ввели в 2019 году. РБК рассказывал, что его определяют по шести показателям: снижению уровня протестного потенциала, обеспечению общественно-политической устойчивости и управляемости в регионах, повышению доли проактивной патриотически настроенной молодежи и уровня социального оптимизма.