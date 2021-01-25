Стендап-комик Александр Шаляпин покончил с собой

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов (фракция «Единая Россия») предложил молодому чеченцу, вступившему в рукопашный бой с несколькими сотрудниками ОМОНа во время акции протеста на Пушкинской площади в Москве, помощь в урегулировании проблем с законом в обмен на отречение от оппозиции. Обращение, которое Делимханов опубликовал на чеченском языке в своем инстаграме, перевела «Медиазона».

В видеообращении советник главы Чечни Делимханов говорит, что в Москве и в регионах «ходят какие-то шайтаны, делают митинги»:

«Типа эти митингующие одобряют законы, по которым могут жениться мужик на мужике.

Эти законы их устраивают, они просят эти законы принять в этом государстве. Нам такие вещи не подходят. Надеюсь, у нас такого никогда не будет», — говорит депутат.

Он заявил, что «все мы видели» в соцсетях, как мужчина из Чечни «против госработников кулаками махал». Ранее в соцсетях распространилось видео с Пушкинской, в котором мужчина без оружия в черной одежде вступает в схватку с группой сотрудников ОМОН и наносит им удары руками и ногами. Силовики в этот момент пытаются отбиваться дубинками, впоследствии мужчина упал. Другие участники акции протеста заслонили его от дубинок и помогли отойти вглубь толпы.

«То, что ты сделал, преступление — ты это сделал или кто-то другой. — продолжает Делимханов. —

Потому что люди типа Навального, которые говорят, что мужик может жениться на мужике, [нам] не подходят и не подходили». По его словам, он с его отцом говорил, что если мужчина «эту позицию» не принимает, если принимает «позицию отваги, чеченца, мусульманина», он напишет в директ или свяжется с ним.

Он пообещал «помочь с тем, что касается закона», если мужчина, вступивший в стачку с ОМОН, не признает позицию протестующих.

«Мы всех знаем, так, мы говорили с учащимися вместе с тобой в МГУ и с твоими знакомыми. Они говорят, что ты хороший парень. Твой отец говорит, что ты не принимаешь позицию этих людей (протестующих)», — продолжает депутат.

Протестные акции в поддержку политика Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО-1 «Матросская тишина», во многих городах России — от Владивостока до Калининграда — состоялись 23 января. Они сопровождались многочисленными задержаниями; силовики применили силу к протестующим и освещавшим акции журналистам.