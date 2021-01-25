«Важные истории»: чиновники из МВД массово скрыли дорогую недвижимость в Росреестре

Росреестр выборочно скрыл недвижимость высокопоставленных сотрудников МВД, данные о дорогих домах и участках в июле 2020 года были массово удалены и из реестра, и из кадастровой карты, рассказывают «Важные истории».

Новый метод — массовое удаление информации о недвижимости из открытых баз данных — используется наряду со старым — силовики по-прежнему заменяют имя собственника участка в реестре на «Российскую Федерацию», шифр или псевдоним, утверждают журналисты.

Ранее, 19 января, телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал список засекреченных домов и участков в Московской области с именами их реальных владельцев. По информации канала, помимо премьер-министра Михаила Мишустина и главы «Роснефти» Игоря Сечина, лидерами по количеству секретной недвижимости стали силовики МВД — в частности, по данным списка телеграм-канала, министр Владимир Колокольцев и его сын скрыли десять объектов недвижимости.

На следующий день после публикации списка Росреестр выделил почти полмиллиарда рублей на борьбу с утечками данных, отмечают в «Важных историях».

Согласно расследованию издания, в 2002 году заместитель главы МВД Игорь Зубов приобрел участок площадью 70 соток в коттеджном поселке «Ландшафт» в Жуковке. Там сейчас два дома: площадью более 1300 и 200 квадратных метров, при этом данные о владельцах участка в Росреестре «отсутствуют», а в выписках на дома их владельцем указана «Российская Федерация», говорят журналисты.

Однако это не единственное предполагаемое владение Зубова — по данным «Важных историй», чиновник скрыл здание площадью 2287 квадратных метров в поселке Знаменское в Московской области на Рублевке.

Предполагаемый засекреченный участок есть также у главы МВД Владимира Колокольцева — он расположен в Заречье. В список засекреченных владельцев попала и представитель МВД Ирина Волк, которая в 2020 году получила звание генерал-майора, утверждают журналисты. В базе, которую проанализировали «Важные истории», Волк указана собственницей участка площадью 1 200 квадратных метров в дачном поселке «Белые росы» под Можайском. Сейчас, как рассказывает издание, этот участок удален из публичной базы Росреестра и с кадастровой карты.