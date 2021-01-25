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№ 7 от 25 января 2021

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В России впервые с ноября выявили менее 20 тысяч новых случаев COVID

Общество34

34
 

В России за сутки выявили 19 290 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Таких показателей не было с ноября прошлого года. Накануне, 24 января, за день во всей стране выявили 21 127 новых случаев COVID-19.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 738 690. Впервые с начала октября в Москве за последние сутки выявили менее трех тысяч (2382) новых случаев заражения COVID-19, в Санкт-Петербурге — у 2116, в Подмосковье — у 1163. На четвертом и пятом местах по числу забелевших — Нижегородская (488) и Ростовская области (386). 

За сутки скончались 456 человек с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии от COVID в России скончались 69 918 пациентов.

Число случаев заражения COVID-19 в мире уже приблизилось к 100 млн и превысило 99,1 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США (более 25,1 млн), а также в Индии (более 10,6 млн) и Бразилии (более 8,8 млн). Россия — на четвертом месте.

Теги:
COVID-19, ng, коронавирус

Стендап-комик Александр Шаляпин покончил с собой

Общество317

317
 

Стендап-комик и актер Александр Шаляпин покончил с собой на 42-м году жизни. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его представительницу.

Фото: фейсбук

Ранее о самоубийстве Шаляпина сообщали ТАСС и телеканал «360». По данным агентства, его тело обнаружила супруга и вызвала скорую помощь.

Шаляпину был 41 год. Он был участником Stand Up Show на телеканале ТНТ, снимался в сериалах «Карпов», «Крапленый», «Бессонница», «Под прикрытием», «Все и сразу» и в фильмах «Бумер-2» и «Глухарь-2». Всего на его счету более 50 картин. В прошлом он также работал ведущим на радио MAXIMUM. 

Теги:
комики, ng, самоубийство, смерть
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