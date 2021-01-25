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№ 7 от 25 января 2021

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Координатора штаба Навального в Хабаровске оштрафовали на 150 тысяч рублей за акцию 23 января и повторно задержали на выходе из суда

Общество6

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Суд в Хабаровске оштрафовал на 150 тыс. рублей координатора местного штаба Навального Алексея Ворсина по статье о повторном нарушении правил митинга (ч. 8 ст. 20.2. КоАП). Об этом сам Ворсин сообщил в своем телеграм-канале.

Координатор штаба заявил, что сейчас его «снова везут в отдел на Панькова (отдел полиции в Хабаровске — ред.)» по ст.19.3 КоАп — «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» — «за то, что в декабре отбил журналистку Машу Нуйкину от ментов», — добавил Ворсин. Речь идет об акции в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Сегодня также хабаровского журналиста «RusNews» Сергея Плотникова, которого 23 января (в день акции в поддержку политика Алексея Навального) арестовали за «участие» в акции в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, прошедшей 24 октября, и затем оштрафовали на 10 тыс., снова задержали на выходе из спецприемника.

Теги:
ng, арест, навальный, хабаровский край

Блогерам в TikTok заказывали рекламу против акций в поддержку Навального за две тысячи рублей

Общество901

901
 

Блогерам в TikTok заказывали рекламу против акций в поддержку Навального, которые прошли 23 января по всей стране. Об этом «Новой газете» рассказала блогер Лада Тутова, которой также пришла рассылка с предложением опубликовать рекламу.

«Я подписана на бот в телеграме, с помощью которого можно сохранять свои видео из тиктока без водяного знака. Им, соответственно, пользуются очень многие тиктокеры», — рассказывает Тутова. По ее словам, 23 января — в день митингов — через бот пришла рассылка, которую отправляла «Общественная организация по делам молодежи». В ней был размещен «срочный заказ на рекламу», оплата — две тыс. рублей за ролик.

«Я решила узать, та ли это реклама, о которой я думаю. Написала менеджеру, мне сказали — да, все верно, реклама против митинга (в поддержку Навального — ред.). За ролик предложили полторы тыс. рублей», — сообщила Тутова.

В техническом задании, которое Тутова предоставила «Новой», говорится, что блогерам нужно рассказать, что на митинге:

  • провоцировали полицию;
  • собралось мало людей;
  • «в целом Навальный надоел»;
  • «надоела политика и все эти митинги», видео в TikTok, «хочется уже спокойствия».

«Надо взять 1-2 тезиса и сделать креативное видео», — говорится в задании. Хэштеги — не обязательны, также «нельзя говорить слово в слово».

«Я так поняла, что конкретно у меня была фиксированная цена в 1,5 тыс. рублей (хотя 23 числа предлагали две тыс.). Эта рассылка прошла и по телеграм каналам «Биржа рекламы Тикток», а там сидят в основном подростки, для кого даже полторы тысячи будет много.

Крупным блогерам с рекламой все равно писали в директ и предлагали уже совсем другие суммы»,

— заявила «Новой газете» Тутова. Она отказалась принимать предложение рекламы.

В соцсетях также распространился Google.doc с техническим заданием для рекламы, который подтверждает слова опрошенной «Новой» блогера. В соответствии с ТЗ, ролик должен быть опубликован до конца 24 января. Обязательные условия — контент направляется на согласование до публикации (видео и описание), публиковать — только после согласования.

Также накануне заместитель коммерческого директора компании-посредника между блогерами и рекламодателями «Авторские медиа» Борис Канторович рассказал о заказе на публикацию негативных роликов в TikTok об акциях в поддержку Навального, скриншоты с заказом он выложил в своем твиттере.

Протестные акции в поддержку политика Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО-1 «Матросская тишина», во многих городах России — от Владивостока до Калининграда — состоялись 23 января. Они сопровождались многочисленными задержаниями; силовики применили силу к протестующим и освещавшим акции журналистам.

Теги:
ng, навальный, казалось бы при чем тут политика, реклама, tiktok
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